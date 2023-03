Immergi le bucce di banana in 1 bottiglia di acqua: cosa succede pochi istanti dopo

Basta prendere solo delle bucce di banana e una bottiglia d’acqua per far accadere qualcosa di impensato: da provare subito.

Un trucco facilissimo che vede l’uso delle bucce di banana come ingrediente principale e di una classica bottiglia d’acqua. Le proprietà di questo rifiuto organico sono tantissime, motivo per il quale non dovrebbe mai essere gettato via. Il trucco spiegato dagli esperti è da usare soprattutto in primavera o in estate, ma è indubbio che anche in inverno sia utilissimo. Come fare e a cosa serve? Facciamo chiarezza.

I benefici della buccia della banana

Le bucce di banana sono un rifiuto organico, spesso e volentieri gettato nell’umido senza dar loro possibilità di una seconda vita. Non andrebbero mai buttate ma riutilizzate, anche se il suo odore non è propriamente gradevole.

Nella maggior parte dei casi si usa come fertilizzante per le piante, essendo naturale e con un contenuto maggiore di Sali minerali e vitamine. Aiuta le piante a nutrirsi e idratarsi, agevolando la crescita e la fioritura.

Le proprietà maggiori sono le azioni antimicrobiche e antinfiammatorie, da sfruttare per il giardinaggio e benessere oltre che per il trucco usato dagli esperti. Non è tutto, in pochi sanno che possono essere ottimali anche per ridurre il bruciore delle punture di alcuni insetti.

Una applicazione semplice e una pressione sulla zona interessata, favorisce la guarigione veloce con azione lenitiva naturale. Ricca di minerali essenziali, la buccia viene spesso usata anche come ingrediente per maschere viso e capelli. Una dose naturale di questo rifiuto organico per ogni tipo di necessità.

Bucce di banana: il metodo degli esperti

Come accennato, questo rifiuto organico è senza dubbio un insieme di benefici con destinazioni d’uso differenti. In primavera ed estate si può usare il prodotto anche come repellente per le zanzare e per gli insetti fastidiosi.

Il metodo casalingo è di sicuro interesse ed è facilissimo da preparare. Gli ingredienti sono i seguenti:

Acqua 400ml;

Aceto di vino oppure aceto di mele 200 ml;

Zucchero 200 grammi;

Banana 1 buccia;

Bottiglia di acqua con capacità 2 litri.

Si procede tagliando a metà la bottiglia di plastica con l’aiuto delle forbici o del taglierino. Operazione delicata da non far fare ai bambini e comunque con la massima attenzione.

Prendere una ciotola per mischiare aceto e acqua, aggiungere lo zucchero e mescolare sino a quando tutti gli ingredienti non si saranno amalgamati tra loro. Versare la miscela dentro la metà della bottiglia di plastica e aggiungere alla fine la buccia della banana.

Le mosche e le zanzare non amano questo odore, ma allo stesso tempo sono golose dello zucchero presente nella miscela. Un repellente naturale che farà scappare via gli insetti, per una casa libera da presenze non gradite. La bottiglia si può posizionare in ogni angolo della casa, ripetendo l’operazione una volta ogni due giorni.