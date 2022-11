Ornella Muti, avete mai visto dove abita? Una reggia lussuosissima | FOTO

Tutti conoscono Ornella Muti e la sua carriera di attrice. Non tutti, però, sanno dove abita insieme a sua figlia. Scopriamolo insieme.

La casa dove Ornella Muti abita con sua figlia Naike Rivelli è una reggia in collina dai colori fiabeschi.

Dove vive Ornella Muti

La carriera di Ornella Muti è nota a tutti. L’anno scorso è stata consacrata con la sua partecipazione a Sanremo, per una sera, come co-conduttrice. Molto attiva sui social, insieme a sua figlia Naike Rivelli, Ornella Muti ha tantissimi seguaci con i quali condivide scatti della sua vita privata.

Ornella Muti con la figlia sono state recentemente al centro di un gossip che risale, in realtà, a molti anni fa. All’epoca del Bisbetico Domato, film che portò l’attrice sul set insieme ad Adriano Celentano, si è saputo che la Muti ebbe una storia passionale proprio con lui. L’attore e cantante, però, era sposato con la sua attuale moglie: Claudia Mori.

Proprio sui social ha mostrato degli scatti inediti della sua dimora molto lussuosa. Si tratta di una vera e propria dimora storica in Piemonte. Precisamente, la casa si trova poco distante da Ovada, a Lerma, in provincia di Alessandria. La zona in cui sorge la casa è collinare e ciò permette alla dimora di essere circondata dal verde.

Si tratta di una residenza antica che, non appena la si vede, riporta indietro nel tempo e fa sognare.

Una dimora lussuosa

La casa in cui vivono Ornella Muti e sua figlia Naike Rivelli, in passato, era una lussuosa abbazia ed è stata spesso al centro dell’attenzione del pubblico proprio perché madre e figlia condividono i suoi interni ed esterni via social. Del resto, è molto apprezzata non solo da chi la abita.

Se si dovesse passare per la zona, la lussuosa dimora non passa certo inosservata. Infatti, pur essendo immersa nel verde è molto grande sia per metratura che per giardino. Costituita da diversi piani, è verniciata all’esterno di celeste e rosa pastello, che conferiscono al tutto un aspetto molto fiabesco. Gli esterni sono piuttosto rustici e ciò lo si nota anche dalla foto che mettiamo qui sotto.

Non solo lusso ma anche eco sostenibilità. La dimora, infatti, è in grado di esaudire lo stile di vita eco sostenibile che sia Ornella Muti che sua figlia hanno voluto adottare da tempo. Un posto dove le due donne possono sentirsi tranquille e avere a che fare, ogni giorno, con la natura.

I colori dell’esterno, sono ripresi anche nelle aree interne, soprattutto nella zona giorno, quella di cui le due donne hanno condiviso sui social. Dei piani alti, infatti, si sa davvero poco. Quello resta all’immaginazione dei fan.