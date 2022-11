Foglie di alloro nel forno, lo consigliano le casalinghe: cosa succede se provi

By

Molte casalinghe consigliano di mettere delle foglie di alloro nel forno. Ecco a cosa sono utili.

Nel corso della nostra giornata ci ritroviamo a dover cucinare delle pietanze e a doverle insaporire con vari ingredienti e spesso utilizziamo delle erbe aromatiche tra cui una delle più diffuse è l’alloro.

Questa pianta, oltre che essere legata al mondo della cucina è anche legata al mondo della mitologia ed è una delle più rinomate dell’antica Grecia e dell’antica Roma oltre che simbolo di pace e di vittoria.

Alloro: ecco il metodo delle casalinghe

Non a caso, sia dal punto di vista sportivo che militare, o quando si raggiunge un traguardo universitario, si viene incoronati con una corona di foglie di alloro intrecciate come riconoscimento di massimo onore.

L’utilizzo di porre la corona di alloro sul capo dei laureati, avviene per via di una tradizione che vedeva l’utilizzo di queste foglie di alloro sulla testa di poeti illustri che venivano chiamati “poeti laureati”.

La stessa parola Laurea, deriva da lareus ossia porre sul capo ed ha un assonanza con la parola alloro che designa proprio la pianta utilizzata per l’incoronazione delle persone che raggiungono il proprio traguardo.

Questa pianta è stata utilizzata spesso anche per profetizzare i sogni, infatti si dice che, dormire con delle foglie sotto il cuscino favorisce i sogni profetici e tenere delle foglie in casa aiuterebbe ad avere prosperità e la ricchezza.

Inoltre, secondo alcune credenze popolari, l’alloro non viene mai colpito dai fulmini e per questo protegge non solo la nostra casa ma anche quella dei vicini e delle persone che ci sono care.

L’alloro è simbolo di potenza, di vittoria e di gloria e inoltre per via del fatto di essere una sempreverde e disponibile in tutte le stagioni è simbolo di forza e di immortalità e viene utilizzata per raffigurare grandi uomini e donne potenti.

Cosa accade se teniamo delle foglie in forno

Dal punti di vista culinario, spesso è utilizzata durante la cottura dei ceci, per far si che si insaporiscano del suo sapore e dalle sue foglie si crea il canarino, un’infuso molto utile come digestivo.

Questo infuso, è utilissimo dopo una cena pesante o quando si sente un peso allo stomaco, e grazie a del limone con dello zucchero o meglio ancora del miele, avremo un digestivo eccellente.

Ma non tutti, sanno che molte casalinghe, utilizzano le foglie di alloro nel proprio forno, per fare qualcosa che rende la casa profumata e il nostro elettrodomestico pulito a fondo, dopo averlo lavato.

Infatti, dopo aver accuratamente tolto tutto lo sporco dal forno, per via dei vari utilizzi, molte donne mettono su una carta da forno, per 15/20 minuti a 150° circa, delle foglie d’alloro.

La loro essicazione, oltre ad emanare nella casa un inebriante profumo che si diffonderà in tutta la nostra abitazione, farà in modo che tutti i cattivi odori presenti nel nostro forno verranno assorbiti.

Così, avremo un forno pulito e profumato e il suo odore permarrà a lungo, non solo nel nostro elettrodomestico ma in tutta la nostra casa, ed è consigliato ripetere questa operazione almeno una volta a settimana.