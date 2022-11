Djokovic supera anche Medvedev e vola alle Finals

Nonostante l’aritmetica qualificazione alla semifinale già acquista non fa sconti Novak Djokovic e supera anche Medvedev costringendo il russo ad un’altra dolorosa sconfitta.

Finisce 6-3,6-7,7-6 per il fenomeno di Belgrado che domenica sfiderà Fritz da favorito per raggiungere la finale delle ATP Finals



Si, ora è veramente tornato.

Novak Djokovic vince un match pieno di difficoltà con il solito grande carattere e la capacità di venire a capo a tutte le situazioni più scomode.

Finisce con un urlo liberatorio il serbo che sfoga tutta la sua rabbia dopo una partita che per larghi tratti lo ha innervosito e demoralizzato.

Non basta una prova attenta e solida a Daniil Medvedev che conferma una netta involuzione in questo 2022 rispetto alla grande stagione disputata lo scorso anno.

Il fenomeno di Belgrado è tornato a vincere anche le partite in cui non riesce ad esprimersi al massimo, segnale durissimo per gli avversari e soprattutto per Fritz, avversario di Nole domani in semifinale.

La strada per il sesto titolo alle Finals è ormai in discesa, stasera Ruud aspetta il suo avversario che uscirà dalla sfida tra Rublev e Tsitsipas.



. @djokernole defeats Medvedev 6-3 6-7 7-6 in 3 hours 💪💪💪 That was a very intense and emotional match but Novak didn’t give up and won the match 💪👏#novakdjokovic #djokovic pic.twitter.com/Z3rwt9Jjry — NovakDjokovicFanClub (@NovakFanClub) November 18, 2022

Djokovic supera la rabbia e Medvedev, ora la semifinale con Fritz

Tre ore di battaglia punto a punto ed il vincitore neanche a dirlo è Novak Djokovic.

Il serbo è arrivato al grande appuntamento di Torino con tanta rabbia in un 2022 per lui sfortunato e particolare, ora Nole è pronto a riprendersi la vetta della classifica ATP e i favori del pronostico.

Dopo un primo set dominato il serbo accusa un leggero problema fisico chinandosi più volte e lamentando dolore nella parte addominale, il russo ne approfitta e con caparbietà pareggia il conto con il tie break del secondo parziale.

Nel terzo e decisivo set però Djokovic tira fuori gli artigli salendo nuovamente con la prima di servizio e non lasciando spazio all’avversario.

Quando scocca la terza ora i due vanno al tie break decisivo e Nole inserisce come per magia il pilota automatico rifilando un netto e pesante 7-1 al russo.

Il cinque volte vincitore delle Finals finisce con un dritto lungolinea vincente che accompagna con un urlo liberatorio.

Si, Novak Djokovic è tornato a comandare il circuito ATP dopo un anno pieno di insidie.