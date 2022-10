Orietta Berti, finalmente svelato il segreto: ecco perché indossa sempre la parrucca

Orietta Berti ha dichiarato di indossare sempre una parrucca. Ecco svelato il motivo per cui ha deciso di utilizzarla.

Orietta Berti è una cantante italiana conosciuta da tutte le generazioni che nel corso della sua carriera vanta numerosi brani che ancora oggi sono diventati dei veri e propri must della musica italiana.

La donna ha cominciato il suo percorso nel mondo dello spettacolo tanti anni fa e negli ultimi tempi veniva spesso invitata ad alcune trasmissioni televisive come opinionista per parlare di vari temi.

Orietta Berti e il motivo del perché indossa sempre delle parrucche

Una trasmissione in cui prendeva parte ogni domenica era Che tempo che fa, dove verso la fine del programma nell’incontro del conduttore con gli altri ospiti nel famoso tavolo, la donna dava il meglio di se con parole ironiche e divertenti.

Spesso, la Berti offriva agli ospiti della puntata i famosi Biscotti dell’Orietta, dei biscotti che la donna distribuisce spesso ai suoi amici e parenti seguendo una ricetta originale che solo lei conosce.

Il suo talento per la cucina l’ha portata a partecipare nel 2018 alla seconda edizione di Celebrity Masterchef Italia dove si è dimostrata molto competitiva e senza peli sulla lingua arrivando al duello finale.

Durante l’ultima puntata, la donna si è ritrovata a preparare un menù per cercare di soffiare la vittoria all’altra finalista, la cantante Anna Tatangelo, ma a vincere l’edizione è stata proprio quest’ultima.

La fama di Orietta Berti ha avuto una seconda vita per via della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021 dove la donna è diventata una vera e propria icona anche per le generazioni più giovani.

La cantante durante la kermesse canora ha fatto parlare di sé per vari episodi. Prima ha sbagliato il nome del gruppo Maneskin in Naziskin e quello di Ermal Meta con Ermal Metal per poi farsi inseguire di notte dalla polizia e allagare la stanza d’hotel in cui si trovava.

Inoltre, proprio sul Teatro Ariston di Sanremo ha dato vita a dei momenti che ancora oggi si ricordano per via dei suoi outfit fatti di lustrini e brillantini con due capesante in direzione del seno.

Dopo il successo sanremese, la donna viene contattata da Fedez che l’invita a prendere parte al suo brano Mille, con la partecipazione di Achille Lauro, diventando il brano più famoso dell’estate 2021.

Il segreto di Orietta

Il tormentone fa ottenere dopo tanti anni dei dischi di platino ad Orietta Berti che viene chiamata come giudice della seconda edizione di The Voice Senior e collabora con il rappert Hell Raton per il brano Luna Piena.

A settembre 2022, la Berti decide di firmare un contratto con la Mediaset per prendere il posto di Adriana Volpe come opinionista della settima edizione del Grande Fratello Vip e la sua partecipazione fa molto discutere.

Secondo alcune fonti, la donna avrebbe dichiarato di aver accettato l’offerta di Signorini per motivi di soldi anche se poi all’interno della trasmissione la donna ha ammesso di averlo fatto per divertirsi e fare qualcosa di diverso.

Negli ultimi giorni, invece, il conduttore del Gf Vip ha pubblicato una foto in cui indossa una parrucca con la forma dei capelli di Orietta Berti e dopo il giro dello scatto sul web la stessa Berti ha ammesso di portare delle parrucche nelle sue apparizioni in tv.

Il motivo per cui la cantate ha deciso di indossare dei capelli finti anziché i suoi naturali è per via del fatto di non voler sottoporsi a cure e trattamenti che potrebbero rovinare la sua cute.

Per questo motivo, Orietta Berti, predilige l’uso di parrucche che vengono sistemate accuratamente e poi indossate apparendo sempre impeccabile agli occhi dei telespettatori che da tanti anni le dimostrano un grande affetto nei suoi confronti.