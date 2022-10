Camilla Parker sbeffeggiata, il soprannome che le hanno dato i figli di William e Kate

Camilla Parker “sbeffeggiata” dai suoi nipotini. Sapete che buffo soprannome le hanno dato i figli di William e Kate? Il The Mirror svela tutto.

I principini di Kate e William hanno scelto un buffo soprannome per rivolgersi a Camilla Parker. La moglie del Re Carlo lo ha scoperto. Ecco qual è il nickname utilizzato dai nipotini acquisiti.

Camilla Parker, nonna famosa

Dall’8 settembre 2022, Camilla Parker è diventata Regina consorte. Con la scomparsa della Regina Elisabetta, l’ex principe del Galles, Carlo, è salito al trono inglese con il titolo di sovrano d’Inghilterra e di conseguenza sua moglie è diventata la sua Queen consort.

Si dice che prima della prossima incoronazione di Charles III che dovrebbe avvenire il 6 maggio, sia intenzione del nuovo monarca far sì che il titolo di Queen consort si trasformi, a beneficio di Camilla, semplicemente in quello di Queen, equiparando quindi sua moglie a una regina a tutti gli effetti come in passato sono state le sovrane che prima di lei hanno regnato sul trono di Inghilterra.

Camilla non è solo la moglie di Carlo, la matrigna di Harry e William ma è anche la step-grandmother dei figli dei due principi reali e cioè George, Charlotte e Louis, figli di William e Kate e di Archie e Lilibet, figli di Harry e Meghan.

A proposito dei principini dei nuovi reali del Galles, sapete che hanno scelto, i tre birbantelli, un soprannome molto curioso con cui si rivolgono a Camilla? Il The Mirror svela quale.

Qual è il buffo soprannome della Parker

Camilla Parker è la step-grandmother, ovvero la nonna acquisita, dei figli di Harry e Meghan, Archie e Lilibet e dei figli di William e Kate, George, Charlotte e Louis. Mentre i duchi del Sussex vivono oltreoceano con i loro bambini e quindi Camilla li vede più di rado, i figli dei principi del Galles sono sempre invece con lei.

A palazzo reale, per quanto tutti abbiano un ruolo preciso da interpretare, delle regole da seguire e un protocollo che non può essere violato, i membri della casa reale però, lontano da eventi, incontri ufficiali e situazioni pubbliche, dentro le mura delle loro maestose dimore si comportano come delle persone normali.

Sapete per esempio che hanno dei gruppi WhatsApp familiari in cui si divertono a chattare i membri senior della famiglia reale come Camilla, William e Kate? Ma non è tutto. Anche i soprannomi, i cosiddetti nicknames, sono utilizzati a palazzo per chiamarsi affettuosamente.

Nicknames a corte: a ciascuno il suo

Quella del nickname è una tradizione che inizia tanto tempo fa a corte. Già Harry e William si rivolgevano ai loro nonni in maniera informale manifestando così nei loro confronti tutto il loro affetto. Per esempio William e Harry hanno sempre chiamato la Regina Elisabetta “Granny” mentre il duca Filippo si è sempre rivolto alla sua consorte con il soprannome di “Lilibeth”.

Ora che i figli dei nuovi principi del Galles, William e Kate, sono a stretto contatto con i nonni Carlo e Camilla, la storia si ripete. Sapete come George, Charlotte e Louis si rivolgono per esempio a Carlo? Il soprannome da loro scelto per chiamare affettuosamente il sovrano d’Inghilterra è “Nonno Galles”.

Anche per Camilla, sebbene lei non sia a tutti gli effetti la loro nonna, i tre piccolini hanno riservato un curioso soprannome. Il The Mirror ha svelato quale. George, Charlotte e Louis si rivolgono a Camilla Parker chiamandola “GaGa”.

A rivelarlo è stata anche la ex duchessa di Cornovaglia durante la partecipazione ad un evento musicale nel quale era presente proprio la famosa artista Lady Gaga. La Parker ha dichiarato di non sapere perché i suoi nipotini acquisiti le abbiano dato questo buffo soprannome ma ha detto anche di apprezzarlo molto.

Camilla va molto d’accordo con i figli di William e Kate ma non cerca in nessun modo di prendere il posto di Diana che dai tre principini, nonostante non l’abbiano conosciuta, viene menzionata frequentemente come “Nonna Diana”. I genitori di Kate, anche, sono molto presenti nelle vite dei tre bambini e hanno un ruolo più attivo rispetto a Camilla.