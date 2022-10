Meteo, arriva l’ottobrata: caldo infernale con picchi di 30 gradi in queste regioni

By

Il meteo per il mese di ottobre prevede dei picchi di quasi 30 gradi in alcune regioni italiane. Ecco quali.

L’estate del 2022 è stata una delle più calde che si siano mai state e che ha portato alcune città a diventare roventi a tal punto da essere quasi invivibili in centro specie in quelle la cui presenza del mare è assente.

Basti pensare a Roma e a Firenze che sono state tra le città d’arte più visitate e che hanno avuto dei grossi problemi per quanto riguarda le alte temperature che ci sono state negli scorsi mesi.

Meteo: in arrivo soglie sui 30° nei prossimi giorni

Con l’arrivo dell’autunno, in molti hanno sperato un po’ di refrigerio ma le temperature si sono si abbassate ma non nel modo soddisfacente come alcuni speravano e per avere il vero e proprio fresco bisogna aspettare ancora qualche tempo.

Infatti sebbene sia previsto l’arrivo di una terza ondata del fenomeno La Nina che dovrebbe far avere alla nostra Penisola un inverno rigide con temperature molto fredde come non si avevano dal 2001, la prossima settimana di ottobre sembra essere ancora molto calda.

Questa La Nina, infatti è prevista verso novembre mentre per quanto riguarda le restanti settimane di ottobre alcune regioni italiani potrebbero avere secondo ilmeteo.it delle temperature da considerarsi estive.

Il cambio climatico ha fatto si che alcune temperature alte non si avevano da circa 222 anni ed è dal 1800 che non si vedevano in questi mesi temperature del genere rispetto al loro solito.

Questo può creare dei veri problemi per quanto riguarda la formazione della neve e quindi per gli amanti dello sci e per eventuali precipitazioni di fiocchi di neve sulle regioni interessate.

Inoltre, per via di queste alte temperature, che sembrano essere un lungo e interminabile prolungo della stagione estiva, alcuni ghiacciai si stanno sciogliendo in quanto questo fenomeno sembra abbia colpito anche altri stati europei.

Le regioni colpite dall’anticiclone

L’anomalia di caldo avrà il suo picco verso la fine di ottobre, dove, dopo aver mantenuto le condizioni meteo in modo stabile arriverà un forte anticiclone che invaderà in particolar modo le Andorre e l’Ucraina coinvolgendo anche l’Italia.

In particolar modo sono previste temperature di circa 28 gradi in Trentino Alto Agide nei pressi di Bolzano mentre al Sud, in particolar modo nelle isole e nelle città di Siracusa e Olbia si raggiungeranno i 27 gradi mentre a Cagliari e a Catania si raggiungeranno i 26.

Ad essere colpite da questa ondata di caldo anche altre regioni come la Campania e il Lazio dove i 26 gradi sono previsti in città come Caserta e Roma e anche nelle regioni limitrofe come la Basilicata, la Puglia e la Toscana dove la temperature potrebbe arrivare a toccare le soglie dei 30 gradi.

Per il momento, non ci sono grandi cambiamenti climatici fino al 22 ottobre mentre sembra che le condizioni meteo potrebbero peggiorare intorno al 23 del mese con alcuni rovesci e alcune ondate di fresco.

Successivamente, dopo l’ondata di caldo, sembra che questa spazzerà via il calore e cominceremo ad avere temperature più basse fino ad arrivare al tanto atteso inverno che potrebbe essere tra i più freddi degli ultimi anni.

Basti pensare che, come già precedentemente detto, il 2022 è considerato l’anno più caldo da 222 anni e di conseguenza, il 2023 e specialmente i primi mesi dell’anno potrebbero essere tra i più freddi mai avuti.

Non ci resta che attendere le prossime settimane per verificare se queste previsioni siano attendibili e se cominciare a partire dal prossimo mese a sfoggiare i nostri piumini dopo aver goduto negli ultimi giorni di ottobre degli ultimi raggi del sole e del tepore dei suoi raggi sulla nostra pelle.