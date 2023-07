Orchidee, svelato il segreto per una crescita rapida e sana: ti basta fare questo

By

Orchidee, vuoi garantire loro una crescita rapida e sana? Ecco svelato il segreto dei vivaisti. Con questa tecnica la tua pianta sarà splendida per anni.

Se vuoi rinvigorire e far crescere rapidamente le tue orchidee, devi mettere in pratica questo metodo. Ecco il segreto degli esperti pollici verdi. Ti basta fare solo questo per donare nuova linfa alla tua pianta.

Come prendersi cura di un’orchidea

Pianta bellissima e dai colori accesi e vivaci, l’orchidea appartiene alla famiglia dei Monocotiledoni che include oltre 25.000 specie. La morfologia di questa pianta è piuttosto varia.

A seconda che si tratti di una specie specifica o di un ibrido particolare, l’orchidea può avere dimensioni e peso differenti così come i suoi fiori possono essere più o meno grandi. In ogni caso, questa pianta in genere non supera i 20 cm.

Anche il suo profumo può essere caratteristico, piacevole in alcuni casi e ripugnante in altri: per esempio la specie Bulbophyllum, è una di quelle che emana un odore davvero insopportabile.

Sebbene si tratti di piante epifite (fungono cioè da sostegno per altre piante), erbacee e perenni, talvolta possono essere anche rampicanti. Non meravigliarti dunque di trovare una orchidea attorcigliata ad un tronco. Di solito prediligono i terreni rocciosi ma vivono bene anche in un habitat semi acquatico.

Come prendersi cura di questa pianta? Non è così semplice come può sembrare. Spesso infatti l’orchidea tende ad appassire, le sue radici a marcire e i fiori a non sbocciare.

Per evitare questi problemi dovresti prestare particolare attenzione all’irrigazione. Il consiglio dei vivaisti esperti è di annaffiare questa pianta almeno una volta alla settimana perché se è vero che sopporta la siccità è altrettanto vero che non sopravvive in contesti particolarmente umidi.

In alcuni casi però è l’assenza dei nutrienti giusti a impedire alla tua orchidea di sopravvivere. Oggi vogliamo svelarti il segreto per avere una pianta forte e sana. Ti serve solo mettere in pratica questa tecnica.

Orchidee, il segreto per una crescita rapida e sana

Per crescere forti e sane, le orchidee hanno bisogno di un clima specifico, della giusta irrigazione, di una buona illuminazione e ovviamente di temperature idonee. Ma non è tutto.

Talvolta sono i nutrienti a fare la differenza. Se vedi che la tua pianta fa fatica a crescere e a fiorire, probabilmente ha bisogno di essere fertilizzata. Oggi vogliamo insegnarti a realizzare con le tue mani un potente fertilizzante utilizzando semplicemente un ingrediente naturale.

Ti assicuriamo che con questa tecnica, adottata anche dai pollici verdi e dai vivaisti più esperti, potrai garantire una crescita sana e rapida alle tue orchidee. Tutto ciò di cui hai bisogno è una patata! Ebbene sì, questo tubero è fonte naturale di vitamine e sali minerali. Ti occorrono solo 20 grammi di patata e 500 ml di acqua.

Versa tutto in un frullatore e filtra la soluzione ottenuta in un nebulizzatore o recipiente graduato. Poi, con questo liquido inizia a inumidire le radici e le foglie delle tue orchidee. Usa il tuo fertilizzante naturale due volte al mese: la tua pianta rinascerà e anche in breve tempo!

La patata è un ingrediente incedibile per la salute delle piante. Non solo la polpa ma anche la buccia può tornarti utile. Essa favorisce la germinazione dei semi e velocizza la fruttificazione nel caso di piante da frutto.

Questo tubero poi, è perfetto per stimolare naturalmente i batteri buoni del terreno che garantiscono nutrimento e protezione alle piante. Inoltre, la patata tiene lontano dalle orchidee anche parassiti vari e insetti che possono danneggiare le foglie. Perché dunque non sfruttare tutte queste proprietà? Donerai nuova linfa alle tue piante.