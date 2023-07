Miss Olanda è la trans Rikkie Kollé ma la vittoria scatena polemiche: insultata sui social

Sabato scorso si è tenuta la proclamazione di Miss Olanda 2023: a vincere, la modella trans Rikkie Kollé. In seguito alla sua elezione, tuttavia, sono scoppiate le polemiche, e sui social la ragazza di 22 anni ha ricevuto un sacco di insulti. Rikkie, che con il supporto della sua famiglia ha cominciato il processo di transizione a soli 11 anni, in Patria è un riferimento della comunità LGBTQ+, che ha ovviamente esultato per la sua vittoria. La modella parteciperà ora di diritto al concorso di Miss Universo che si terrà entro la fine dell’anno a El Salvador.

Una vittoria storica, quella di Rikkie Valerie Kollé, che sabato scorso è stata incoronata Miss Olanda 2023. Si tratta della prima donna transgender eletta reginetta di bellezza nei Paesi Bassi, e entro la fine dell’anno parteciperà alla finale di Miss Universo a El Salvador. La ragazza, che lavora come modella da qualche anno, bionda e dal fisico statuario, ha festeggiato il riconoscimento con un post colmo di gioia sul suo profilo Instagram ufficiale, ma i social non sono stati così benevoli con lei, e sono piovuti al suo indirizzo numerosi insulti. Rikkie ha iniziato il suo processo di transizione con il benestare della sua famiglia ad 11 anni, cambiando nome e a 16 ha incominciato la terapia ormonale sottoponendosi anche al primo intervento chirurgico.

Miss Olanda 2023 è la transgender Rikkie: pioggia di insulti sui social

Sabato scorso si è svolta la finale del concorso di bellezza di Miss Olanda 2023, e, ad aggiudicarsi l’ambita corona è stata la 22enne Rikkie Valerie Kollé, modella bellissima dal volto perfetto, che naturalmente ha esultato sui social nelle ore subito successive alla proclamazione. Sempre sui social, tuttavia, sono piovute anche numerose critiche e insulti al suo indirizzo. Perché? Perché Rikkie è nata Rik, biologicamente uomo, e a 11 anni ha iniziato il suo percorso di transizione.

🇫🇷 🤡 La gagnante de Miss Pays-Bas 2023, le travesti Rikkie Kolle et la fille qui a perdu contre lui en finale, Nathalie Yasmin. @StoryOfBlackBond pic.twitter.com/jk8eRdYAgd — Aston (@aston_bebere) July 9, 2023

Tanto è bastato a scatenare gli animi di molte persone anche di nazionalità diversa che su Twitter hanno pubblicato foto mettendo a confronto la 22enne con le foto di altre reginette di bellezza tra cui anche la seconda classificata al concorso dei Paesi Bassi, per molti ben più attraente di lei e donna “a tutti gli effetti”. Frasi spesso non riproponibili, a cui hanno fatto da contraltare altre, invece in difesa di Rikkie: “Ma a voi che vi frega? Cosa vi cambia? Non sapete manco trovarla sulla cartina l’Olanda. E comunque Rikkie Valerie Kollé è stupenda”.

In Patria la Kollé è piuttosto conosciuta, poiché oltre ad essere sempre stata una paladina dei diritti LGBTQ+, ha partecipato in passato a Holland’s Next Top Model, dopo aver cominciato a 16 anni la terapia ormonale ed essersi sottoposta a un primo intervento chirurgico. Rikkie, poche ore dopo aver vinto, ha voluto rilasciare proprio sui social una dichiarazione, rivendicando il suo essere trans e mostrando tutta la sua gioia per qualcosa che fino a poco tempo fa pensava impossibile da realizzare.

“È surreale ma posso chiamarmi Miss Olanda 2023. Sono così orgogliosa e felice che non riesco nemmeno a descriverlo. Sì, sono trans e voglio condividere la mia storia ma sono anche Rikkie ed è questo che conta per me. E ovunque tu sia nel mondo, io voglio esserci per te ed essere l’esempio che mi è mancato da piccola” ha scritto la reginetta di bellezza.