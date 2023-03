Orchidee, come propagarle con ramoscelli di fiori per far crescere subito le piante

Un metodo da copiare per propagare le orchidee con i ramoscelli dei fiori: in questo modo le piante crescono immediatamente.

Le orchidee sono piante eleganti e raffinate, spesso e volentieri regalate come simbolo di purezza. Ci sono dei metodi studiati dai vivaisti che possono essere replicati anche in casa, così da propagare queste piante utilizzando solo i ramoscelli dei fiori. Questo offre l’opportunità di far crescere nuove piantine, senza acquistarle e in un modo unico. Scopriamo insieme qual è il metodo dei giardinieri per copiarlo?

Orchidee, un regalo raffinato ideale in ogni occasione

Quando si desidera fare un regalo raffinato ed elegante, si pensa subito alla pianta dell’orchidea. Tutte le tipologie a disposizione sono ricche di colori armoniosi, di un fusto fine ed elegante rappresentando la purezza e l’eleganza sotto ogni punto di vista.

Queste piante possono avere dei significati differenti a seconda del colore e anche della tipologia che viene scelta. Una tra tutti è quella rosa per simboleggiare l’amore e anche la gratitudine. Se viene regalata una orchidea bianca, allora si vuole simboleggiare la purezza e l’innocenza. Le gialle invece augurano prosperità e felicità al prossimo.

Così come sono belle da donare, devono essere conservate e preservate al meglio. Una pianta di questo tipo chiede tantissime attenzioni, tali che dovrà essere un giardiniere esperto a consigliare dove posizionarla e ogni quanto tempo bagnarla. Non è tutto, infatti ci sono dei metodi per propagarle in maniera facile e veloce.

Propagare le orchidee: il metodo dei vivaisti

Ogni tipo di pianta chiede delle cure differenti, non sono tutte uguali. La propagazione è un processo particolare e come tale dovrà essere applicato in maniera corretta a seconda della tipologia in possesso.

Per propagare prendendo direttamente i ramoscelli dei fiori, si potrà fare usando del terriccio e una bottiglietta in plastica. All’interno del terriccio ci dovranno essere delle sostanze nutritive particolari che possono derivare dalla buccia della patata oppure da quella delle banane.

Per farlo basterà tagliare il gambo con un taglierino, così da avere dei piccoli germogli. Subito dopo andrà messa nella bottiglietta di plastica oppure dentro un barattolino di vetro insieme al terriccio ricco di buccia di patata.

Versare dell’acqua e poi strofinare il gambo con l’aiuto di un batuffolo di cotone. In questo modo la pianta sarà disinfettata e priva di ogni tipo di batterio.

Le due estremità dovranno poi essere sigillate con la cera di una candela, per poi coprire il tutto con un pezzo di pellicola trasparente. Praticare dei piccoli fori sulla plastica con l’aiuto di uno stuzzicadenti e mettere il tutto in luogo illuminato, umido e con temperatura di 25°C. Vaporizzare con dell’acqua e innaffiare giorno dopo giorno. Dopo solo 4 mesi si potrà vedere la pianta germogliare elegantemente e si potrà ripetere l’operazione all’infinito. Attenzione a non mettere mai la piantina alla luce diretta del sole.