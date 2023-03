Qual è la citta italiana dove si vive meglio? Al primo posto c’è questa regione

Qual è la città italiana dove si vive meglio? Con grande sorpresa di tutti, al primo posto si colloca questa regione. E chi se lo sarebbe mai aspettato?

Sei curioso di scoprire in quale città italiana si vive meglio? La classifica lascerà anche te a bocca aperta. Questa regione occupa il primo posto. Chissà, magari tu già vivi qui e non sai di essere super fortunato.

Italia, la nazione più bella al mondo

Se c’è una certezza assoluta, è che l’Italia è una delle nazioni più belle al mondo. Non siamo solo noi patriottici a confermarlo ma anche alcune ricerche statistiche. Molti studi condotti su larga scala, hanno dimostrato come pure all’estero il nostro stivale sia considerato come un luogo magico, come uno dei posti più belli in cui vivere e trasferirsi o da visitare almeno una volta nella vita.

Anche gli italiani considerano ovviamente la propria nazione straordinaria. Culla di cultura, arte, e storia, l’Italia è davvero patrimonio dell’umanità, un bene prezioso di cui prendersi cura.

Eppure, quando parliamo di benessere e lavoro, ci sono alcune regioni italiane che più di altre si possono considerare fortunate. Sai per esempio qual è la città del nostro stivale dove si vive meglio? Con grande sorpresa di tutti, al primo posto si colloca questa regione.

La città italiana dove si vive meglio si trova in questa regione

Gli italiani invece, talvolta, si allontanano dalla propria terra per cercare opportunità diverse e migliori ma non solo per il lavoro. Spesso i trasferimenti si realizzano anche per cercare un luogo in cui vivere meglio, prediligendo zone tranquille o circondate dal verde.

Ma se ti dicessimo che c’è una città in particolare, collocata in una regione italiana, in cui si vive meglio che in altri posti, ci crederesti? Ecco la classifica che lascerà anche te senza parole.

Al primo posto c’è niente di meno che Bologna. E’ proprio questa città che si trova Emilia Romagna ad essersi aggiudicata il premio come città per la migliore qualità di vita nell’anno appena conclusosi, il 2022.

La ricerca condotta anche dal Sole 24 ore, parla della città bolognese come quella che in 33 anni continua ad aggiudicarsi il primo posto e che è in grado di garantire una vita tranquilla e fatta di benessere ai suoi abitanti.

Questo è un risultato davvero straordinario, tenendo conto anche della situazione in cui l’Italia versa: caro energia, caro spese, inflazione, guerra tra Russia e Ucraina.

Città di straordinaria bellezza, Bologna garantisce migliori condizioni di vita grazie alla sua geografia e alla possibilità di affacciarsi fin da giovani nel mondo del lavoro. La cura poi riservata ad alcuni settori strategici come cultura, ambiente e servizi demografici, fanno sì che Bologna si possa davvero considerare come la città italiana dove si vive meglio.

Seguono poi alla città Emiliana, Bolzano e Firenze. Crollano invece ultime in classifica Milano, che nel 2021 era al secondo posto e che oggi occupa l’ottavo posto, poi Roma collocata al 31º posto che perde davvero quota (a causa di denunce per furti e cause a ruolo portate in sedi giudiziarie)

E di Torino, ne vogliamo parlare? Si colloca al quarantesimo posto (anche questa posizione sorprende molto ma per via della criminalità e dell’inquinamento, questa città ha perso punti).

Le città peggiori invece in cui vivere secondo queste statistiche sarebbero Isernia, Caltanissetta e Crotone. Un’altra classifica indica le città in cui c’è miglior qualità di vita per le donne.

Il primo posto sai chi lo occupa? La provincia di Monza e Brianza, seguita poi da Cagliari e Treviso. Si pensi che nella provincia Lombarda, il 69% delle donne lavora e il 75,3% sono lavoratrici dipendenti. Dati questi davvero incoraggianti. Si piazza invece all’ultimo posto la città di Siracusa che è quella in cui trovare lavoro per le donne è particolarmente difficile.