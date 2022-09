Come Kiev ha ottenuto la vittoria che cambia la guerra in Ucraina

Da parte di Kiev l’uso corretto delle armi e dei consigli occidentali, insieme alla scarsità di truppe e mezzi russi hanno portato a un successo che altera la dinamica del conflitto.

Le Forze armate ucraine hanno portato avanti con successo nei giorni scorsi una controffensiva nel nord-est del Paese che, secondo Kiev, ha consentito la liberazione di circa 8.000 chilometri quadrati di territorio, un’area simile a quella di Cipro. Questa è la più grande vittoria ucraina nel conflitto dalla difesa vittoriosa della capitale all’inizio dell’invasione russa. L’episodio ha importanti implicazioni militari, ma forse il suo maggior valore risiede a livello politico. La forte avanzata ucraina manda messaggi con molte conseguenze in direzioni diverse. Nel complesso, ha il potenziale per scatenare una svolta nella guerra.

Secondo Kiev, la controffensiva ucraina ha consentito la liberazione di circa 8.000 chilometri quadrati di territorio

Agli occhi dei partner occidentali di Kiev, il successo mostra che la strategia più ampia di addestramento, consulenza e distribuzione di armi funziona e indebolisce le argomentazioni di coloro, soprattutto nell’UE, che sono tentati di cercare di disinnescare il conflitto, di allentare il sostegno all’Ucraina con gravi ripercussioni economiche.

In chiave interna dell’Ucraina, lo sviluppo galvanizza il morale delle truppe e dei civili nella zona franca del Paese. Allo stesso tempo, riduce i rischi di collaborazionismo nella parte ancora occupata. Sul palco russo, diffonde enormi dubbi che, in qualche modo, iniziano a emergere. Vengono rilevati episodi insoliti.

La scorsa settimana, cinque politici locali a San Pietroburgo hanno chiesto al parlamento nazionale di sporgere denuncia per tradimento contro il presidente russo Vladimir Putin e privarlo del potere; questa settimana, circa 70 altri rappresentanti locali hanno firmato una lettera di sostegno all’iniziativa.

La Duma di Stato, dal canto suo, prevede di formare un comitato per offrire spiegazioni alla popolazione sulla situazione attuale. La camera bassa russa deciderà lunedì se convocare il ministro della Difesa Sergei Shoigú a una sessione a porte chiuse, una misura molto eclatante nel contesto russo. Nello spazio post-sovietico, probabilmente, non è un caso che proprio in questi giorni si siano verificati due shock, con rinnovate ostilità tra Azerbaigian e Armenia e scontri tra guardie di frontiera tagike e kirghise.

A livello mondiale, il recente episodio bellico indebolisce la posizione del Cremlino, come ha visto Putin al vertice della Shanghai Cooperation Organization tenutosi questa settimana in Uzbekistan, in cui il presidente cinese, Xi Jinping, era più distante da Mosca riguardo alla dichiarazione di rapporto “senza limiti” tra Cina e Russia che ha firmato a febbraio, mentre il primo ministro indiano, Narendra Modi, ha detto direttamente al presidente russo di ritenere che questo “non sia tempo di guerre”.

New Delhi, che si è astenuta nella risoluzione di condanna dell’invasione all’Onu, questa settimana ha votato a favore della modifica delle regole affinché il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, possa rivolgersi in video all’Assemblea Generale, in un gesto senza peso sostanziale ma simbolico valore. Cina e India sono due sostegni fondamentali per la Russia di fronte alle pressioni occidentali.

La sconfitta della scorsa settimana rende chiaro, che le forze russe non sono la superpotenza militare che molti pensavano

A livello generico, la sconfitta della scorsa settimana rende ancora più chiaro, agli occhi della comunità internazionale, che le forze russe non sono la superpotenza militare che molti pensavano. Le fonti consultate per queste informazioni e le dichiarazioni pubbliche dei leader politici e militari occidentali concordano nel chiedere cautela, sottolineando che non è prevedibile un crollo militare o politico russo e che ci attendono battaglie molto dure.

“Non è ragionevole pensare che la Russia farà molto peggio”, afferma una fonte di alto livello della comunità. “Sarebbe un errore sottovalutare i russi”, dice Witold Waszczykowski, ex ministro degli Esteri polacco e ora eurodeputato dell’ultraconservatore PiS. “Penso che ci sia molta strada da fare”, ha affermato questa settimana il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, sulla falsariga del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg: “Dobbiamo capire che questo non è l’inizio del fine della guerra, e dobbiamo essere pronti per una lunga strada”.

L’aspettativa della maggioranza, quindi, è che una penetrazione fulminea dell’Ucraina come quella avvenuta in questi giorni, con un ritiro russo molto disordinato, difficilmente si ripeterà in altri settori. Con queste accortezze è evidente che la controffensiva ha alterato le dinamiche in cui si era insediata la guerra in questi mesi, aprendo scenari promettenti per Kiev.

Di seguito una radiografia di come le forze armate ucraine sono state in grado di ottenere questo importante successo. armi occidentali “Non c’è dubbio che il supporto della comunità internazionale in materiale militare – soprattutto dagli Stati Uniti, in primis, e da paesi come Regno Unito e Polonia – sia fondamentale”, commenta Waszczykowski, che presiede la delegazione europea nel comitato di associazione parlamentare UE/Ucraina.

I soli Stati Uniti hanno fornito a Kiev equipaggiamento militare per un valore di 15.000 milioni di dollari (una cifra simile in euro) dall’inizio dell’invasione. Negli ultimi mesi Washington ha incrementato in modo determinante il livello delle consegne, soprattutto con i sistemi lanciamissili HIMARS, di cui ne ha già consegnati 16 secondo il Pentagono, equipaggiati con razzi modello GMLRS, in grado di colpire bersagli a 80 chilometri di distanza.

L’ingresso nel campo di battaglia di questi sistemi d’arma ha cambiato le regole del gioco. Il generale Mark Milley, presidente del Joint Chiefs of Staff degli Stati Uniti, ha recentemente affermato che “gli ucraini hanno colpito più di 400 obiettivi con HIMARS e hanno avuto un effetto devastante”.

Soprattutto, sono riusciti a indebolire la Russia in termini di depositi di armi e logistica nelle retrovie, grazie a una portata e una precisione che prima non avevano. Gli esperti concordano sul fatto che le forze russe abbiano avuto una distribuzione non sofisticata dei loro materiali, che le ha lasciate molto esposte ai colpi.