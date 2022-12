“Ora sono libera”, UeD: è già finita la storia d’amore tra loro due

UeD, è giunta al capolinea la storia d’amore tra i due volti noti del programma mariano. Proprio loro hanno annunciato la rottura. Ecco chi si è detto addio contro ogni previsione.

Fine della loro storia d’amore, a UeD succede l’impensabile. Loro due si dicono addio. L’annuncio social ha spezzato il cuore dei fan.

UeD, giunge al capolinea la loro storia d’amore

Uomini e Donne continua a riservare sorprese ai suoi affezionatissimi fan ma non solo belle. La notizia arrivata nelle scorse ore ha lasciato tutti di sasso, per esempio: è finita la storia d’amore tra due personaggi molto noti ed amati del programma mariano.

Loro si sono detti addio dopo pochissimo tempo dalla scelta. Ormai non si parla d’altro sui social che di questa clamorosa rottura che nessuno si aspettava. Tante sono le coppie nate nel salotto dell’amore di Canale 5.

Maria De Filippi, assistente capo di Cupido, ha imparato a scoccare grandiosamente le frecce dell’amore ma spesso ahinoi, colpisce però le persone sbagliate.

Se è vero che in trasmissione l’amore ha unito anche protagonisti improbabili che a prima vista sembravano opposti, è anche altrettanto vero che chi appariva simile si è invece lasciato a distanza di poco tempo. A tal proposito, la bomba da UeD fa baccano. Ecco chi ha fatto il triste annuncio. Loro hanno deciso di porre un punto al sentimento che li ha uniti per poco tempo.

Chi sono i protagonisti di Uomini e Donne che hanno interrotto la relazione

Pessime notizie per i fan del programma mariano e soprattutto per i fan di una coppia che è scoppiata. Loro si sono detti addio. Stiamo parlando di Sara Shaimi e Sonny Di Meo. I due bellissimi volti noti del programma mariano si sono conosciuti proprio a Uomini e Donne.

Maria De Filippi ha assistito alla nascita di questo amore che però, lontano dagli studi televisivi, è durato pochissimo. La conferma della rottura arriva proprio dalla diretta interessata, Sara, che attraverso il suo profilo Instagram ha confermato quella voce che già da qualche giorno girava in maniera insistente:

“…Ora sono libera…”.

Così commenta la fine della sua storia con Sonny Di Meo, la bella assistente di volo che continua a ricevere segnalazioni dagli utenti che spesso l’hanno vista, negli ultimi giorni, in giro senza il compagno o in compagnia di altri ragazzi.

Non sappiamo che cosa sia accaduto tra i due amati protagonisti del programma mariano. Per ora tutto tace. Nessuna replica per il momento da parte di Sonny che continua a mantenere il riserbo più totale sulla questione.

Sara e Sonny, già qualche mese fa avevano annunciato una crisi che però pareva essere stata superata brillantemente. Tanti progetti insieme avevano i due che subito dopo la trasmissione hanno deciso di compiere un passo importante: aprire un negozio di abbigliamento, la Nice1s, uno shop online da gestire in coppia.

Possiamo dire che il 2022 non è stato un anno fortunato per le coppie nate a Uomini e Donne. Non soltanto la rottura di Sara e Sonny ha lasciato di sasso, ma anche quella di altre coppie che inaspettatamente sono scoppiate.

Ha sorpreso per esempio la separazione di Chiara Rabbi e Davide Donadei. Quest’ultimo ha cambiato proprio vita e oggi è un protagonista del Grande Fratello Vip mentre la bella ex corteggiatrice pare stia frequentando un altro volto noto dei programmi mariani, il cantante di Amici, Deddy.

Ancora, anche il bel Ciprian e Andrea Nicole Conte si sono detti addio qualche settimana fa. Il loro amore che sembrava destinato a cambiare le loro vite, è durato quanto un gatto in tangenziale: nulla.

Che cosa sta succedendo a UeD? Contro ogni aspettativa, sembra che l’intenzione di costruire qualcosa di stabile e combattere per l’amore sia prerogativa solo delle dame e dei cavalieri del trono over.

Per il momento dunque, Maria De Filippi depone le frecce dell’amore e va in vacanza. Il programma di punta Mediaset andrà in pausa per le festività natalizie. A gennaio vedremo se i tronisti attualmente presenti in trasmissione lasceranno il programma da soli o in dolce compagnia.