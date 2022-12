Tolone, allarme bomba in un ospedale: aveva un ordigno nel retto

By

Un uomo di 88 anni si è presentato al pronto soccorso di Tolone, con un proiettile d’artiglieria infilato nel retto. A detta dell’88enne lo aveva utilizzato per procurarsi piacere, non riuscendo però poi a rimuoverlo.

Quando l’equipe medica dell’ospedale si è resa conto che si trattasse di un vero e proprio ordigno, ha lanciato immediatamente l’allarme bomba, facendo evacuare l’intero ospedale.

L’allarme bomba all’interno dell’ospedale di Tolone

A Tolone, in Francia, un uomo di 88 anni si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale Sainte Musse raccontando ai medici di essersi infilato nel retto un proiettile d’artiglieria per procurarsi piacere.

A quanto pare l’anziano signore non e poi riuscito ad estrarlo, chiedendo aiuto ai medici. Gli specialisti del pronto soccorso hanno raccontato al quotidiano francese Var-Matin che appena hanno verificato che l’oggetto infilato nel corpo dell’uomo era realmente un ordigno, hanno immediatamente lanciato l’allarme bomba.

“Ci siamo abituati a trovare oggetti insoliti infilati là sotto dove non batte il sole. Una mela, un mango, perfino una bomboletta di schiuma da barba. Ma un proiettile di artiglieria? Quello non era mai capitato”.

Hanno raccontato i medici.

In ogni caso il personale dell’ospedale, con l’aiuto dei vigili del fuoco e delle guardie di sicurezza, si sono immediatamente preoccupati di mettere in salvo i diversi pazienti presenti all’interno della struttura. In particolare sono stati evacuate le aree d’urgenza pediatriche e degli adulti.

Tutti i nuovi pazienti in attesa al pronto soccorso invece, sono stati spostati in altri ospedali della città.

Nonostante l’88enne abbia più volte specificato che l’ordigno era stato disinnescato prima dell’uso, l’equipe medica ha attuato tutte le misure necessarie per scongiurare qualsiasi tipo di pericolo.

Una volta costatato che l’ordigno non potesse esplodere hanno poi proseguito con l’estrazione.

Le condizioni di salute dell’uomo

L’uomo di 88 anni che è giunto al pronto soccorso con un ordigno all’interno del retto si trova ora in degenza, di seguito all’estrazione del proiettile d’artiglieria.

A detta dei medici sta bene e si sta riprendendo molto velocemente.

Ciò che è accaduto all’Ospedale Sainte Musse di Tolone non è una cosa che si sente tutti i giorni. Molta la tensione delle ultime ore all’interno dell’ospedale. In particolare a causa del possibile allarme bomba.

In ogni caso tutto e bene quel che finisce bene. L’importante è che l’anziano signore non abbia riportato gravi ripercussioni e che tutto si sia risolto per il meglio.