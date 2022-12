Manchester City-Liverpool, ecco l’ottavo di finale della Carabao Cup

Archiviato il mondiale il grande calcio estero riprende con un appuntamento imperdibile; il Manchester City ospita il Liverpool nell’ottavo di finale della Carabao Cup nell’ennesimo capitolo della sfida tra Jurgen Kloop e Pep Guardiola.

I Reds sono campioni in carica, hanno vinto il titolo superando il Chelsea ai rigori, ma trovano sulla loro strada l’avversario più temibile, quello contro il quale da anni si giocano il dominio del campionato inglese.



Protagoniste assolute del calcio mondiale negli ultimi 4-5 anni Manchester City e Liverpool si sfidano per l’ennesima volta con l’obiettivo di staccare il pass per i quarti di finale della Carabao Cup.

I primi mesi della stagione sono stati deludenti per i Reds che sono lontanissimi dalla vetta della classifica di Premier League e sono arrivati soltanto secondi nel loro girone di Champions League.

Per Kloop la partita di questa sera diventa una grande occasione per riscattarsi ed iniziare da ora in avanti una nuova stagione cercando di migliorare il rendimento e soprattutto la continuità di risultati.

Il Manchester City arriva sicuramente come favorito in questo scontro diretto: i Citizens sono in grande forma e proveranno a dimostrare ancora una volta la loro superiorità affidandosi ad Erling Haaland che arriverà riposato per non aver disputato i mondiali con la sua Norvegia.



The best place to follow our return to men’s action is on our official app! 📲 Tap to download 👇 — Manchester City (@ManCity) December 22, 2022

Manchester City con il 4-2-3-1, Haaland titolare in attacco

Pep Guardiola rinuncia a tanti giocatori che ancora non sono rientrati dopo il mondiale ma ritrova Kevin De Bruyne che dopo il fallimento del suo Belgio in Qatar ha voglia di rimettersi in gioco con la maglia dei citizens.

Davanti ovviamente c’è Erling Haaland che è fresco e riposato per non aver disputato il mondiale in Qatar.



Ederson non è ancora rientrato in squadra, al suo posto giocherà Ortega, davanti a lui la difesa a quattro sarà composta da Lewis, Akanji, Laporte e Sergio Gomez.

Gündogan e Rodri saranno i registri con De Bruyne, Haaland e Mahrez dietro all’unica punta Palmer.



Liverpool con il 4-3-3: Salah-Firmino-Nunez davanti

Se da una parte mancherà Alisson, dall’altra peserà l’assenza di Ederson, entrambi i portieri brasiliani infatti torneranno in Inghilterra soltanto tra qualche giorno.

La certezza si chiama ovviamente Momo Salah, l’egiziano è pronto a trascinare il Liverpool a partire dalla delicata sfida di questa sera.

Tra i pali pronto Kelleher, davanti a lui Milner, Matip, Joe Gomez e Robertson.

Elliott, Carvalho e Thiago Alcantara saranno i centrocampisti alle spalle di Salah, Darwin Nuñez e Firmino.

Il match andrà in scena alle 21 è sarà trasmesso in diretta in chiaro su NOVE ed in streaming su Discovery+.