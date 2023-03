Ora legale: quando cambia e come affrontare gli effetti indesiderati

Durante la notte tra sabato 25 marzo e domenica 26 si imposterà l’ora legale. Per quanto questa da un lato sia una lieta notizia, in quanto le giornate diventano più lunghe, con più luce. Allo stesso tempo si perderà un’ora di sonno.

Dunque a breve tornerà l’ora legale, la quale porterà con sé più luce, ma allo stesso tempo meno ore di sonno.

Per quanto metta felicità l’allungamento delle giornate, per molti non sarà immediato abituarsi al cambiamento. L’importante è pazientare e non agitarsi.

Torna l’ora legale, ecco come affrontare il cambio

Durante la notte tra sabato 25 marzo e domenica 26 si imposterà l’ora legale. Questa, come tutti sappiamo porterà allungamento delle giornate, con un’ora di luce in più ma allo stesso tempo ridurrà il sonno di un’ora.

Così come non a tutti gli orologi o dispositivi il cambio avviene in modo automatico, lo stesso accade alle persone. Molta gente ci impiegherà qualche giorno ad abituarsi al cambiamento.

La famosa ora legale, che rimarrà attiva fino a domenica 29 ottobre, in molti dispositivi, smartphone, tablet e computer si imposterà in modo automatico. Mentre, su gli orologi a parete o quelli non digitali, si dovranno spostare manualmente le lancette.

In ogni caso se da un lato l’ora di luce in più contribuirà a migliorare l’umore, dall’altro, l’ora di sonno in meno potrebbe comportare diversi disturbi come, quelli del sonno, difficoltà di concentrazione, emicrania e stanchezza e stress generalizzato.

Gli “effetti negativi” dell’ora legale dipendono dal circadiano, ossia l’orologio interno che regola diverse funzioni cicliche del nostro corpo. In ogni caso, coloro che risentiranno maggiormente del cambiamento e dunque dell’ora di sonno in meno, sono quelli che sono normalmente abituati a svegliarsi tardi.

I consigli per affrontare l’ora di sonno in meno

Dunque possiamo affermare che, per quanto l’arrivo dell’ora legale, in concomitanza con quello della primavera metta felicità e allegria; in molti, allo stesso tempo, soffriranno della perdita del sonno, accusando maggiore stanchezza.

In primo luogo, per tentare di evitare questi effetti negativi dell’ora legale, sarà necessario cercare di non andare a dormire troppo tardi, in particolar modo durante le prime settimane. In questo modo, si permetterà al proprio organismo di abituarsi naturalmente al cambiamento e di riuscirsi a riposare abbastanza.

Altro consiglio riguarda lo sport. Per quanto faccia bene fare attività fisica, si consiglia di non farla poco prima di andare a dormire. In quanto lo sforzo eccessivo potrebbe indurre l’organismo a rilasciare una sostanza eccitante, perdendo completamente il sonno.

Infine anche bere alcolici in modo esagerato non è consigliato. Questo perché anche l’alcool può dare l’effetto eccitante, impedendo il sonno. Gli esperti, per trovare un equilibrio, consigliano del magnesio o anche oli naturali come lavanda, rosa e vaniglia.