Gli USA hanno dichiarato che un jet russo avrebbe colpito un drone americano nel Mar Nero, ma Mosca nega ogni coinvolgimento.

Un caccia russo Su-27 ha colpito un drone Reaper americano sopra il Mar Nero, un’area attentamente monitorata dalla NATO dall’inizio della guerra in Ucraina, come comunicato dall’esercito americano. Washington ha denunciato un “atto avventato“. Mosca, però, non si assume la responsabilità dell’accaduto.

Tutto fa pensare che si tratti di un incidente, ma gli americani hanno assicurato che il pilota russo ha effettuato una manovra “pericolosa e poco professionale“.

In un momento di accresciuta tensione tra Russia e NATO, in cui ogni errore di calcolo potrebbe sfociare in una fatale escalation delle ostilità, episodi come quello odierno fanno trattenere il respiro ai leader di tutte le nazioni.

Gli Stati Uniti hanno riferito che un caccia russo SU-27 ha colpito uno dei suoi droni MQ-9 mentre entrambe le navi stavano manovrando sul Mar Nero.

Nonostante tutto faccia pensare che si tratti di un incidente ed è improbabile che sia l’innesco di una situazione più grave, gli Americani hanno assicurato che la collisione è stata causata dal comportamento “non sicuro e poco professionale” del pilota russo e ha ha sottolineato che, ultimamente, si sta osservando un modello preoccupante di questo tipo di manovre sconsiderate da parte degli aerei del Cremlino.

Cosa è accaduto nel dettaglio

L’aereo non ha avuto un impatto diretto, ma ha colpito di striscio una delle eliche del drone. Pertanto, non ci sono state vittime umane, dal momento che il caccia era l’unico dei veicoli coinvolti che aveva un equipaggio e questo è rimasto quasi illeso.

Lo shock è però bastato a rendere inutilizzabile il drone statunitense, che è finito per precipitare nelle acque del Mar Nero.

Questo mare è teatro di intense interazioni tra NATO e forze aeree russe, poiché è un’area di vitale importanza geostrategica e nessuno dei due blocchi vuole cedere influenza sulla regione.

Inoltre, gli Stati Uniti si sono lamentati del fatto che l’errore sarebbe potuto costare caro, dal momento che era sul punto di produrre un “crash completo“. Il Cremlino avrebbe potuto avere una reazione imprevedibile, qualora avesse perso un soldato in questo incidente.

Anche il comandante americano James B. Hecker, incaricato di annunciare e descrivere la collisione, ha esortato i piloti russi a comportarsi in modo più “professionale e sicuro“, e ha affermato che la NATO non smetterà di operare nell’area nonostante l’evento, che potrebbe avere ripercussioni sui già molto tesi rapporti tra Cremlino e Washington.

Martedì il Dipartimento di Stato americano ha convocato l’ambasciatore russo a Washington per informarlo della sua “forte obiezione” dopo l’incidente del drone statunitense sul Mar Nero.

“Convocheremo l’ambasciatore russo“, ha detto ai giornalisti il ​​portavoce del Dipartimento di Stato, Ned Price, spiegando che anche l’ambasciatore USA a Mosca ha trasmesso le proteste di Washington in un messaggio al ministero degli Esteri russo.

Il modello di drone abbattuto è un dispositivo all’avanguardia utilizzato soprattutto nelle missioni di sorveglianza. Può raggiungere una velocità di 335 chilometri orari e può anche essere caricato con armi come proiettili o alcuni tipi di missili.

Inoltre, ha una grande autonomia di volo, fino a 20 ore consecutive. È utilizzato da diversi paesi, oltre agli Stati Uniti, tra cui Spagna, Italia e Regno Unito.