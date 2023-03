Tende profumate col metodo della ciotola: lo usano anche in albergo

Qual è il rimedio più efficace per avere sempre tende profumate. Vi sveliamo finalmente il metodo della ciotola, che usano anche in albergo.

Ecco qual è il metodo della ciotola, un rimedio naturale che eliminerà completamente i cattivi odori dalla vostra tenda.

Tende profumate, come evitare i cattivi odori

Chiunque sia un’amante della casa e dei dettagli vorrebbe avere la propria dimora sempre pulita. Uno dei problemi più comuni, però, è quello delle tende maleodoranti. Le tende, infatti, sono dei tessuti che assorbono tutti gli odori della nostra casa.

L’odore di fritto, del fumo di sigaretta o il vapore della doccia, tutti questi odori vengono assorbiti dalle tende, che dopo un po’ non possono fare altro che emanare cattivi odori. Se volete evitare che ciò accada, quello che possiamo consigliarvi è, ad esempio, di evitare di installare le tende negli ambienti dove non è necessario svolgano una funzione.

Ad esempio, non è necessario installare tende in tessuto in bagno. Per quanto riguarda il fumo di sigaretta, l’unica alternativa, a parte smettere di fumare, è quello di farlo in balcone o in giardino.

L’odore di fritto, invece, è uno dei più difficili da contrastare. Proprio per questo è indispensabile essere in possesso di una cucina dotata di cappa, in grado di assorbire completamente gli odori dei nostri piatti, evitando che vadano in giro per casa.

Le tende, inoltre, andrebbero puntualmente lavate a mano o in lavatrice, applicando un programma per delicati e dei detersivi e ammorbidenti che riescano a profumarle. Lavare ripetutamente le tende permette a questi tessuti di mantenersi nuovi e profumati, senza il rischio che emanino cattivi odori ormai difficili da eliminare.

A volte, però, le tende sono talmente tanto impregnate d’odore, che è difficile liberarle. Proprio per questo, oggi vi proponiamo una vera e propria terapia d’urto. Si tratta di un rimedio naturale, semplicissimo e a basso costo, che vi rivoluzionerà la giornata.

Dovete procurarvi una semplicissima ciotola e un ingrediente che siamo sicuri che avete già in dispensa e il gioco è fatto! Provare per credere!

La soluzione definitiva che usano anche in albergo

Chi vuole sempre avere tende profumate, spesso spende una montagna di soldi in prodotti davvero costosissimi. Oggi, però, siamo qui per svelarvi un’alternativa low cost che non abbandonerete più.

Stiamo parlando del fantastico metodo della ciotola. Realizzarlo è davvero semplice. Tutto quello che dovete fare è procurarvene una e mettere al suo interno alcuni ingredienti capaci di neutralizzare completamente i cattivi odori.

Oggi useremo l’aceto, che è un ingrediente perfetto a questo scopo. Aggiungetene qualche goccia, dopodiché appoggiate la ciotola a terra, proprio in prossimità della tenda. Lasciate che riposi tutta la notte e vedrete che bella sorpresa al mattino!

La puzza, infatti, verrà completamente assorbita dall’aceto, che non dovremo fare altro che gettare via. Per un risultato più efficace, vi raccomandiamo di mettere in pratica questa procedura più volte, in modo che l’aceto riesca a neutralizzare anche gli odori più radicati sulla nostra tenda.