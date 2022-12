Ora è ufficiale: Frederic Vasseur è il nuovo Team Principal della Ferrari

Conclusa ufficialmente l’era Binotto, la Ferrari ripartirà da Frederic Vasseur che sarà il nuovo Team Principal in Formula 1.

La notizia circolava già da diversi mesi e in mattinata la scuderia italiana ha ufficializzato il tutto comunicando che l’ingegnere francese assumerà l’incarico a partire dal 9 gennaio e sarà anche il nuovo general manager.



La decisione è stata presa mesi fa quando in seguito ad un vertice societario il presidente Elkann ha deciso di chiudere l‘era Binotto e ripartire da un personaggio che conosce bene il mondo della Formula 1 e si è fatto notare alla guida della scuderia Renault.

La gestione Binotto è stata fallimentare per la Ferrari che ha letteralmente buttato via tante potenziali vittorie per scelte strategiche errate all’interno delle gare.

Vasseur avrà il duro compito di riportare sicurezza e mentalità vincente all’interno di una scuderia che in questa stagione ha dimostrato di avere piloti forti ed una monoposto in grado di lottare ad armi pari con la Red Bull campione del mondo.

La Scuderia Ferrari annuncia che Fred Vasseur entrerà a far parte della Scuderia Ferrari il 9 gennaio come Team Principal e General Manager.https://t.co/RHAU6XSy2I pic.twitter.com/jITdckPOBc — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) December 13, 2022

Ecco l’ufficialità, Vasseur è il nuovo team principal della Ferrari

La Famiglia Elkann corteggia ormai Frederic Vasseur da diversi anni e già durante la scorsa estate l’ingegnere francese era stato ad un passo dal trasferimento in Ferrari ma poi le parti non erano riuscite a trovare un accordo e l’affare saltò.

FIno a qualche giorno fa il francese era alla guida della Sauber, scuderia con la quale collabora dal 2017 e il suo ciclo in Ferrari inizierà il 9 gennaio quando subentrerà effettivamente a Mattia Binotto.



L’ultimo mondiale si è chiuso con tanti rimpianti per la Ferrari che ha lottato fino all’ultimo sbagliando però tante strategie di gara che alla fine hanno favorito la vittoria di Max Verstappen.

L’ambiente si aspetta tanto da Vasseur, l’ingegnere francese avrà il compito di portare tutta la sua competenza e professionalità all’interno della scuderia di Maranello con l’obiettivo di sfruttare fino in fondo le enormi potenzialità di Sainz e Leclerc che anche in questa stagione hanno assolutamente dimostrato di essere all’altezza della Ferrari.

La famiglia Elkann ha deciso inoltre di affidare al classe ’68 anche il ruolo di general manager decidendo cosi di attuare un cambio radicale con l’obiettivo di tornare immediatamente a vincere.

Da oggi è iniziata ufficialmente una nuova era in casa Ferrari, quella di Frederic Vasseur.