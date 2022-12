Elon Musk attacca l’immunologo Anthony Fauci: “Indagate su di lui”

Elon Musk si scaglia contro l’immunologo Anthony Fauci. Per il miliardario, l’uomo dovrebbe essere indagato. Interviene la Casa Bianca.

Elon Musk ha chiesto che il dottor Anthony Fauci venga arrestato e perseguito. Il miliardario si è connesso al suo profilo Twitter per far conoscere le sue intenzioni in merito. In un breve tweet, il nuovo proprietario della piattaforma di microblogging ha scritto ironicamente: “I miei pronomi sono Persegui/Fauci“. In precedenza, il CEO di Tesla e Space X aveva pubblicato un tweet con un meme, in cui prendeva di mira l’immunologo. Nel caso, è intervenuta la Casa Bianca.

Elon Musk attacca Anthony Fauci: “Indagate su di lui”

Come ricorderete, Anthony Fauci è stato incaricato di gestire la pandemia di Covid negli Stati Uniti nel corso dell’emergenza sanitaria globale. E, secondo Elon Musk, dovrebbe essere perseguito dalla legge.

Il principale consigliere sanitario del presidente degli Stati Uniti è stato il volto della difesa di misure rigorose, soprattutto durante l’amministrazione Biden, impostando misure di auto-isolamento e l’uso delle mascherine, nonché il vaccino obbligatorio contro il Covid-19.

Musk, che guida anche Tesla, avrebbe tra le mani documenti interni di Twitter che mostrerebbero come il social network abbia applicato tecniche di censura ad account e contenuti, anche da parte di scienziati che hanno criticato la gestione della pandemia.

Twitter ha ammesso di aver creato una nuova politica in modo da poter bandire l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump dal social network.

Anche se “Twitter Files” delle vecchie pratiche di censura del social network continuano a essere pubblicati, il nuovo proprietario di Twitter Elon Musk ha ferocemente attaccato l’epidemiologo che se ne andrà in pensione alla fine di questo mese, nel giorno del suo 82esimo compleanno e che finora è stato alla guida dell’Istituto nazionale per le malattie infettive (NIAID). E al tweet: “My pronouns are Prosecute/Fauci“, è seguita la risposta del dottore.

Il commento dell’immunologo all’attacco del CEO di Tesla

Elon Musk ha delegato a giornalisti indipendenti, al di fuori del mainstream, il compito di indagare e rilasciare i documenti interni di Twitter.

I giornalisti hanno anche intervistato i dipendenti del social network. Il rilascio delle informazioni è avvenuto in parte, sempre tramite Twitter, unica condizione concordata tra i giornalisti indipendenti e Musk.

Resta da vedere quali informazioni può fornire Musk sulla relazione tra i “Twitter Files” e il dottor Anthony Fauci e se potrebbe influenzare il futuro dell’accusa dell’epidemiologo. È questione di ore.

Intanto, non è mancata la reazione dell’immunologo, che – pare – si sia fatto scivolare addosso il commento del nuovo proprietario di Twitter, commendando l’accaduto, affermando di non fare attenzione alle sue parole, né di preoccuparsi. Inoltre, non ha volontà di fornirgli una risposta, in quanto “molte delle cose sono solo un pozzo nero di disinformazione“.

Anche la Casa Bianca è intervenuta, commentando negativamente le esternazioni di Musk, definendole “rivoltanti e sconnesse dalla realtà“.