Roma: devasta due bar e aggredisce i clienti

Nuova follia a Roma, dove un uomo di 44 anni ha fatto irruzione in un bar in zona Magliana dopo una furiosa lite in famiglia.

Quando i clienti del locale hanno poi avvisato le forze dell’ordine, è fuggito verso un secondo bar devastandolo e seminando il panico anche lì.

Nuova follia a Roma

Dopo il serial killer di Prati e la lite di condominio a Fidene dove un uomo ha ucciso diverse persone durante una lite di condominio, nuovo giorno di ordinaria follia nella Capitale.

Nel quartiere Magliana, durante la mattinata di ieri, poteva consumarsi l’ennesima strage, invece per fortuna non ci sono state vittime. Un uomo di 44 anni ha litigato furiosamente con la sua famiglia, in seguito si è recato nel bar Mazzaroni in via della Magliana 110, in evidente stato di alterazione.

Ha danneggiato il locale e aggredito clientela e passanti seminando il panico. Erano circa le 11 di ieri mattina quando ai Carabinieri di zona è arrivata la richiesta di aiuto da parte dei testimoni che stavano assistendo a quanto accaduto.

L’irruzione nel secondo bar

Dopo aver visto gli agenti, la sua furia non si è placata anzi è aumentata. L’uomo infatti, di cui non sono state rese note le generalità, ha provato a scappare rifugiandosi in un altro bar nelle vicinanze.

Anche qui ha messo a soqquadro il locale spaventando tutti i presenti ma i Carabinieri lo avevano già individuato e lo hanno bloccato poco dopo, anche grazie all’intervento di altre pattuglie giunte in quel momento.

Il 44enne già noto alle forze dell’ordine per altri precedenti non si è calmato nemmeno quando i militari lo hanno portato in caserma, infatti anche lì ha danneggiato alcuni locali e addirittura urinato all’interno degli uffici.

Alla fine è stato richiesto anche l’intervento dell’ambulanza per trasportarlo al San Camillo in codice rosso, vista la gravità della situazione. Nella struttura sono stati condotti alcuni esami che hanno rilevato immediatamente un alto tasso alcolico nel sangue, non è chiaro se oltre a questo aveva ingerito anche farmaci o sostanze stupefacenti.

La lite nella mattinata

Come abbiamo detto, l’uomo ha agito in questo modo dopo aver litigato furiosamente in casa poco prima. I Carabinieri hanno scoperto che prima di fare irruzione nel bar infatti aveva discusso con la madre.

Il 44enne è in stato di libertà vigilata presso una struttura terapeutica da cui si era allontanato per dirigersi a casa della madre, dove c’era stata una violenta discussione che aveva richiesto l’intervento di due volanti della polizia.

Aggiungendosi agli episodi di Prati e Fidene, questo è l’ennesimo di violenza nella Capitale, d’altronde secondo la classifica sulla qualità della vita stilata dal Sole 24 Ore, Roma è la città più litigiosa d’Italia.