Operaio di 33 anni muore schiacciato da un macchinario a Pesaro Urbino

L’incidente si è registrato nella Fab di Gallo di Petriano (Pesaro Urbino), che produce componenti per il settore del mobile.

Per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Operaio di 33 anni muore schiacciato da un macchinario

Un operaio di 33 anni – Simone Mezzolani – è morto schiacciato da un macchinario mentre stava lavorando in fabbrica. L’incidente si è registrato intorno alle 23 di lunedì, 27 maggio, nella Fab di Gallo di Petriano (Pesaro Urbino), azienda che produce componenti per il settore del mobile. Immediato il soccorso, ma il personale del 118 ha solo potuto constatare il decesso. Sul luogo anche i carabinieri e personale dell’Ispettorato del lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Francesco Trapanese, presidente dell’assemblea provinciale Fillea Cgil, ha denunciato una situazione di piena emergenza. Trapanese ha sottolineato come sia inaccettabile che si possa morire sul lavoro: ogni anno in Italia più di 1000 lavoratori non fanno più rientro a casa.

Notizia in aggiornamento.