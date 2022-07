Ons Jabeur supera Maria al terzo set, è in finale a Wimbledon!

La prima finalista di Wimbledon 2022 è Ons Jabeur che vince una battaglia di quasi due ore e supera la tedesca Tatjana Maria raggiungendo per la prima volta in carriera la finale in un torneo dello slam!



Grande prestazione della tennista tunisina che realizza il sogno di giocarsi la finale nel torneo più prestigioso della storia del tennis.

Match stupendo quello in scena sul centrale di Wimbledon con la classe ’94 brava a gestire con intelligenza i momenti della partita e a sfruttare la profondità dei suoi colpi.

Rimane un torneo ricco di emozioni quello di Tatjana Maria che ,dopo aver messo alla luce la seconda figlia lo scorso anno, è tornata a giocare a livelli altissimi dimostrando anche oggi tanta qualità e grinta.

Capolavoro Jabeur, prima finale slam in carriera!

Il tennis tunisino ringrazia Jabeur che ora mette nel mirino il primo titolo slam della sua carriera nel torneo che fin da bambina ha sempre sognato.

Partita combattuta e molto divertente sul campo centrale, la tennista classe ’94 si aggiudica la semifinale grazie ad un terzo set dominato contro la tedesca Tatjana Maria.

Jabeur stacca il pass per la finale con il punteggio di 6/2,3/6,6/1 e si prepara a sfidare, nella giornata di sabato, la vincente della sfida tra Simona Halep e Elena Rybakina.

La rumena è l’unica tennista rimasta ad aver già vinto una prova del grande Slam (Wimbledon nel 2019 e il Roland Garros nel 2018) e rimane la favorita assoluta per la vittoria dei Championships ma, già da oggi, dovrà faticare per arrivare in fondo al torneo in una semifinale che promette spettacolo contro Elena Rybakina

Non finisce di emozionare questa edizione del torneo di Wimbledon che in queste dee settimana ci ha regalato giornate bellissime e colpi di scena impronosticabili.

Ons Jabeur raggiunge con merito questo traguardo sfruttando al massimo le condizioni dell’erba che favoriscono la pericolosità dei colpi della tennista tunisina.

Comunque vada Jabeur entra nella storia del tennis femminile come prima giocatrice africana a raggiungere una finale in un torneo dello slam, ora l’obiettivo è quello di portare a casa un trofeo che, su questo campo, le permetterebbe di coronare il sogno della sua vita.