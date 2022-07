George Clooney: all’asta il suo costume da Batman per 40.000 dollari

By

La casa d’aste Heritage Auctions mette in vendita l’iconico costume di George Clooney indossato nel film di Batman & Robin nel 1997.

La Heritage Auctions ha organizzato un’asta nei giorni del 22 e 23 luglio durante i quali sarà possibile acquistare il costume originale di Batman, indossato da George Clooney nel film “Batman & Robin” del 1997, diretto da Joel Schumacher. Il prezzo di partenza è di 40.000 dollari, cifra decisamente modica per un pezzo da collezione così importante, soprattutto per i fan accaniti del supereroe di Gotham City.

Il costume e le critiche

La vice presidente della casa d’asta Joe Maddalena, ha dichiarato che secondo il suo parere il costume di Batman rimarrà per sempre al centro dell’attenzione di tutti senza passare di moda, vista l’iconicità del pezzo da collezione.

Il motivo di tali parole sono le critiche che quest’ultimo ha ricevuto in merito al suo design, ad esempio la presenza dei capezzoli sul petto, idea che non ha fatto impazzire i fan dell’uomo pipistrello.

L’ideatore dell’abito e costume designer José Fernandez ha precisato di aver aggiunto quel piccolo particolare con l’intento di richiamare le armature dei centurioni romani:

“NON AVEVO IDEA CHE SE NE SAREBBE PARLATO COSÌ LUNGO.”

Se facciamo un passo indietro, il costume con i capezzoli era stato già visto nel precedente Batman Forever ed era piaciuto così tanto al regista da chiedere a Fernandez di renderli ancora più evidenti nel sequel, nonostante il costumista non fosse totalmente d’accordo.

Il costume del supereroe non è stato l’unico mirino delle critiche, infatti anche l’interpretazione di George Clooney come Batman è stata definita un clamoroso fallimento, tanto da pensare che la sua carriera fosse arrivata al declino, quando invece non è stato così. Schumacher commentò così l’insuccesso generale della pellicola:

“chi ha amato Batman Forever e aveva grandi aspettative per Batman & Robin, se li ho delusi in qualche modo allora vorrei tanto scusarmi, perché non era mia intenzione.

Volevo solo farli divertire.”

Gli altri oggetti in vendita

Il costume di Batman non è stato l’unico pezzo di valore ad essere messo all’asta, bensì vi sono altri oggetti di scena che ora possono essere acquistati dal pubblico, tra cui il bastone da passeggio dell’Enigmista di “Batman Forever” interpretato dal mitico Jim Carrey, che parte da un prezzo base di 8.000 dollari. Ma non è finita, perché anche il fantomatico completo viola del Joker di Jack Nicholson nel Batman di Tim Burton è ora acquistabile a partire da 65.000 dollari.