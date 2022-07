Il cantante Federico Rossi, qualche ora fa, ha avvertito tutti i suoi fan di aver subito un brutto incidente in acqua. Precisamente, mentre faceva wakeboard si è rotto tre costole.

Il famoso cantante Federico Rossi è stato vittima di un brutto incidente mentre faceva wakeboard. Per sbaglio infatti, il giovane è andato a sbattere contro una pedana che faceva parte del percorso, cadendo e rompendosi ben tre costole.

Il cantante ha avvisato i suoi fan tramite un post su Instagram, in cui si può vedere Federico Rossi nel letto di un ospedale con un collare. Fortunatamente ora sta bene e avrà bisogno solo di un po’ di riposo.

L’incidente in wakeboard di Federico Rossi

Federico Rossi ha avuto un infortunio a causa di un incidente mentre faceva wakeboard. Questo tipo di sport non è altro che un misto tra sci nautico e snowboard. Dunque consiste nel mantenere l’equilibrio su una tavola legata ad una fune, mentre un altro mezzo la traina.

A renderlo noto è stato lo stesso Federico Rossi attraverso un post sui social. Nel post si vede una foto del cantante su una barella con un collare e poi un video che riprende il momento esatto dell’incidente.

Nella descrizione il cantante ha scritto un commento ironico rispetto a quello che era accaduto:

“Beh dai non pensavo di essere così portato per il wakeboard”.

Oltre al post ha pubblicato nelle storie una foto in ospedale con la sua canzone “Le mans”. E infine un’altra storia in cui ringrazia i fan per i tanti messaggi, comunicando di avere tre costole rotte e di dover dunque riposare per far sì che possa guarire al meglio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe Porro (@giuseppeporro.it)

In cosa consiste precisamente il wakeboard

Il wakeboard è uno sport acquatico che nasce negli Stati Uniti intorno agli anni 90. Si è diffuso in Italia solo recentemente. Come si è accennato, non è altro che l’unione tra lo scii nautico e lo snowboard e consiste nel farsi trainare sull’acqua da una fune. Normalmente vengono utilizzate tavole sottili e rettangolari.

Inoltre il wakeboard viene praticato soprattutto nei laghi, ma è possibile svolgerlo anche a mare nonostante il fatto che le onde potrebbero rendere moto più difficile rimanere in equilibrio sulla tavola.

In effetti dunque, si tratta di uno sport complicato, che necessita di un minimo di esperienza. Soprattutto perché non sempre è facile mantenere l’equilibrio, potendo dunque incappare in incidenti simili a quello vissuto da Federico Rossi.