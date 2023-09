La lite – culminata con l’omicidio – sarebbe scaturita per futili motivi. Il decesso si è verificato intorno alle 23.

La polizia ha fermato un sospettato, che è stato portato in Questura per essere interrogato.

Omicidio in pieno centro a Ravenna

Una lite per futili motivi degenerata in un omicidio. È quanto avvenuto nella serata di ieri – mercoledì 20 settembre – in centro a Ravenna, dove un uomo è stato ucciso a coltellate. Al momento si hanno ancora poche informazioni a riguardo. Quel che è certo è che il decesso si è verificato intorno alle 23. Gli agenti hanno già fermato un sospettato. Si tratterebbe di un uomo di 63 anni.

Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire tutti i dettagli della vicenda.

Notizia in aggiornamento.