L’agente che lo aveva in custodia si è lanciato dal secondo piano dell’ospedale San Paolo di Milano, per inseguire il detenuto. Nel cadere però avrebbe riportato un grave trauma alla testa ed è ora ricoverato in coma in un altro nosocomio lombardo.

A riferire l’accaduto all’Ansa è Aldo Di Gicaomo, segretario del sindacato di polizia penitenziaria.

Detenuto evade dall’ospedale San Paolo: agente lo insegue e finisce in coma

Un detenuto è evaso nelle prime ore di questa mattina, lanciandosi da una finestra al secondo piano dell’ospedale San

Paolo di Milano. L’agente che lo aveva in custodia, si è immediatamente reso conto di quanto stesse succedendo, e si è lanciato dalla finestra, ma ha riportato un grave trauma cadendo sull’asfalto. Al momento è ricoverato in coma in un altro ospedale. A riferirlo all’Ansa è Aldo Di Gicaomo, segretario del sindacato di polizia penitenziaria.

Stando a quanto riferisce Il Messaggero, il detenuto – un maghrebino – era stato portato all’ospedale San Paolo proprio ieri sera, dopo una lite con alcuni compagni di cella nel carcere di San Vittore, dove sta scontando la sua pena. Poco dopo le 5 di questa mattina ha tentato la fuga dal nosocomio ed è stato inseguito dal poliziotto.

Notizia in aggiornamento.