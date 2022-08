Olga Fernando, ricordate la storica interprete di C’è Posta per Te? Perché purtroppo non c’è più

Considerata l’interprete delle star, Olga Fernando era una presenza fissa a C’è posta per te e ad altri programmi tv. Perché non c’è più?

Olga Fernando non è stata soltanto l’interprete delle star ma ha avuto modo di stare fianco a fianco anche di politici internazionali.

La carriera di Olga Fernando

Nel corso della sua carriera, Olga Fernando, doppiatrice molto presente nel mondo televisivo, ha avuto modo di stare fianco a fianco non solo di star del mondo dello spettacolo. Il grande pubblico la ricorderà per essere sempre presente, negli ultimi tempi, a C’è Posta per te.

Invidiata per aver condiviso la stessa aria di personaggi quali Jude Law o e Patrick Dempsey, la Fernando è stata l’interprete ufficiale per cinque presidenti della Repubblica italiana, avendo l’onore di tradurre le parole, ad esempio, del Dalai Lama o della Regina Elisabetta.

Olga Fernando, che nel 2020 ha festeggiato i 40 anni di carriera, è un volto noto non solo in televisione ma anche ai diplomatici di mezzo mondo. Nonostante questo, ha scelto un profilo basso tanto da non essere presente sui social. Tutto quello che sa dei meme che sono stati creati su di lei e quant’altro, lo deve ai figli.

La Fernando ha avuto i natali a Roma. Sua mamma era toscana mentre suo padre originario dello Sri Lanka. A Roma, frequentò le scuole inglesi ma, precedentemente, aveva vissuto a Londra per via del lavoro del padre. Successivamente, grazie ai suoi studi, riuscì ad ottenere il titolo di membro dell’AIIC anche se, sulle pagine di Vanity Fair ha raccontato che le sarebbe piaciuto tanto fare l’attrice.

Perché non c’è più in tv

A causa della pandemia, Olga Fernando ha dovuto subire uno stop forzato. Gli interpreti, infatti, hanno dovuto necessariamente fermarsi, come molti altri professionisti. Poco dopo la fine del lockdown la Fernando ha ricominciato a lavorare in hub che offrono sostegno tecnico e lavorando da casa.

La stessa associazione cui appartiene sta cercando nuove soluzioni per assicurare un futuro alla professione, anche in casi come le pandemie che vietano la vicinanza ed il rapporto in presenza faccia a faccia. La Fernando ha raccontato che proprio nei corridoi, tra una pausa e l’altra si stringono relazioni e si conoscono persone.

Sui social c’è stata una sorta di mozione popolare affinché Olga Fernando tornasse in trasmissione. Lei stessa, però, ha raccontato che aveva in quel periodo, altri impegni di tipo istituzionale.