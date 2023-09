Incidente a Trento: morti una 16enne e un ragazzo di 22 anni

Incidente mortale a Trento, una moto ha travolto una giovane 16enne che stava attraversando la strada con il suo monopattino. Sia per lei che per il conducente della moto non c’è stato niente da fare entrambi sono morti poco dopo l’incidente.

Alla guida della moto un 22enne che proveniva dal centro città ad una velocità sostenuta, ancora non sono chiare le dinamiche dell’incidente su cui sta indagando la Polizia Locale.

Incidente mortale a Trento, una moto travolge una ragazza con il monopattino

Dopo le 21 di ieri sera, 28 settembre 2023, c’è stato un incidente mortale a Trento che ha coinvolto una ragazza di 16 anni e un giovane ragazzo di 22 anni.

L’incidente è avvenuto tra una moto e un monopattino in Via Venezia andando in direzione della collina di Trento.

Secondo quanto ricostruito la ragazza di 16 anni, Aliyah Freya Macatagay di origini filippine, era alla guida del suo monopattino e stava attraversando la strada, ancora non è chiaro se fosse in attesa di attraversare o se avesse già iniziato ad attraversarla.

Non è neanche chiaro se la giovane si trovasse sopra il monopattino o lo stava trasportando a mano in Via Venezia all’altezza di Via Corallo, vicino ad un ristorante e a un distributore di benzina, quando è stata colpita da una moto che passava in salita.

La moto era guidata da un giovane di 22 anni di nome Federico Pezzè, a causa dell’impatto la ragazza è stata sbalzata a circa 30 metri di distanza da dove si trovava, il suo monopattino si è spezzato in due.

La moto invece ha terminato la corsa a 100 metri dal luogo dell’incidente. La giovane ragazza è morta sul colpo mentre il ragazzo è morto in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno tentato di rianimare la giovane 16enne ma per lei non c’è stato niente da fare.

Il ragazzo 22enne, che era alla guida della moto, è stato trasportato in ospedale Santa Chiara in gravissime condizioni ma a causa delle ferite riportate non ce l’ha fatta ed è deceduto poco dopo.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale, è stato necessario chiudere la stata al traffico. La Polizia locale di Trento sta lavorando per scoprire l’esatta dinamica dell’incidente.

La prima ricostruzione dei fatti

Dalle prime informazioni sembra che la causa dell’incidente sia dovuta all’elevata velocità della moto che avrebbe travolto la giovane che era in procinto, o stava per, attraversare la strada.

La ragazza sembra si trovasse sulle strisce pedonali o poco vicino, il ragazzo viaggiava sulla sua moto a velocità sostenuta venendo dal centro città.

In seguito all’impatto la ragazza è in un primo momento trascinata per metri sull’asfalto e poi è stata sbalzata al di là di un muretto presente in un parcheggio limitrofo.

Federico invece in seguito all’impatto ha perso il controllo della moto ed è andato a schiantarsi contro il guardrail. All’arrivo dei soccorsi le condizioni dei ragazzi erano da subito apparse critiche, infatti Aliyah è morta sull’asfalto, inutili i numerosi tentativi di rianimala, invece Federico è morto in ospedale dopo poco essere stato ricoverato.