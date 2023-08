Quattro le gare in programma in questa domenica di Serie A. Per la seconda giornata in campo Juventus, Lazio, Fiorentina e Napoli.

La domenica di Serie A si apre con Fiorentina-Lecce e Juventus-Bologna, in campo alle 18:30 in contemporanea, poi sarà la volta di Lazio-Genoa e Napoli-Sassuolo. I campioni d’Italia ritornano al Maradona con lo scudetto cucito sul petto e ritrovano Kvaratskhelia, la Juventus in cerca di continuità e fiducia dopo l’esordio promettente. Sarri invece all’Olimpico prova il riscatto dopo la beffa salentina della prima giornata; i viola da sorpresa della stagione vorranno invece dimenticare la sconfitta nei preliminari di Conference League.

Juventus, Napoli, Fiorentina e Lazio: la ricca domenica di Serie A della seconda giornata

La seconda giornata della Serie A è iniziata con sorprese e certezze, tra la vittoria del Milan dirompente a San Siro contro il Torino e la brutta sconfitta della Roma a Verona ai danni dell’Hellas, e dell’Atalanta caduta invece 2-1 a Frosinone. In mezzo la bella vittoria del Monza contro un Empoli ancora a secco di punti (zero in due giornate) trascinato per mano da un Andrea Colpani in versione fenomeno. Il 24enne prima con un clamoroso gol dalla distanza, poi con un colpo di tesa su inserimento ha aperto e chiuso la partita finita 2-0 in favore dei padroni di casa riscattando la sconfitta del Meazza della settimana scorsa e regalando i primi 3 punti alla squadra di Adriano Galliani.

Il Milan ha fatto sfoggio ancora dei suoi nuovi acquisti, imponendosi sugli uomini di Juric con un secco 4-1, nel segno di Pulisic e Giroud (in gol due volte su rigore) con anche l’iscrizione a referto di Theo Hernandez autore del gol del 3-1 che sul finire del primo tempo aveva di fatto chiuso il match. Una Roma sfortunata e ancora poco equilibrata si è arresa a Verona invece perdendo 2-1, sotto i colpi di Duda e Ngonge. Dybala e Pellegrini ispirati non sono riusciti a regalare la vittoria, e inutile è stato anche l’ottimo esordio con gol di Aouar che aveva accorciato lo svantaggio.

Oggi tocca a Juventus, Napoli, Fiorentina e Lazio. Quattro squadre che lottano per le posizioni nobili, nobilissime, di classifica. C’è chi cerca il riscatto come la Lazio, e chi la continuità e le conferme come i bianconeri.

Partendo da Juventus-Bologna, la Vecchia Signora ospiterà il Bologna alle ore 18:30. Allegri dovrebbe puntare ancora sugli 11 di Udine, con Perin tra i pali, Danilo, Bremer, Alex Sandro a comporre i 3 dietro, ancora Weah e Cambiaso sulle fasce con Fagioli, Locatelli e Rabiot a centrocampo. In attacco confermata la coppia Vlahovic-Chiesa. Il Bologna cerca stabilità dopo l’esordio perdente al Dall’Ara contro il diavolo, con Thiago Motta che ha scelto Skorupski, Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis, Dominguez, Aebischer, Ndoye, Ferguson, Orsolini e Zirkzee.

Altra gara delle 18:30 quella tra Fiorentina e Lecce, con Italiano che rispetto alla formazione del Marassi proverà a rivoluzionare. La testa è anche al ritorno fondamentale – persa l’andata 1-0 – dei preliminari di Conference League contro il Rapid Vienna. Dunque sei titolari dovrebbero trovare riposo. La Fiorentina scenderà in campo con Terracciano, Dodo, Milenkovic, Quarta, Parisi, Duncan, Arthur, Kouame, Infantino, Gonzalez e Beltran. Mentre D’Aversa per il suo Lecce ha scelto Falcone, Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo, Gonzalez, Ramadani, Rafia, Banda e Strefezza e Almqvist.

Il nuovo Napoli di Rudy Garcia ritrova per la gara in programma alle 20:45 del Maradona Kvaratskhelia e Anguissa. Napoli-Sassuolo sarà una delle due gare serali di questa domenica di Serie A. Per Dionisi invece ancora out Berardi. Il Napoli schiera il suo 4-3-3 con Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Il Sassuolo invece sceglie per la trasferta napoletana Consigli, Toljan, Erlic, Viti, Vina, Lopez, Henrique, Defrel, Bajrami, Laurienté e Pinamonti.

La seconda gara delle 20:45 è quella tra Lazio e Genoa, con le due squadre in cerca dei primi punti della stagione. Per Sarri un solo dubbio a centrocampo, tra Kamada e Vecino, mentre Gilardino ritrova Strootman e Sabelli. Ecco la probabile formazione della Lazio con Provedel in porta, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic, Kamada (Vecino), Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Il Genoa si schiera con Martinez, Bani, Vasquez, Dragusin, Sabelli, Thorsby, Strootman, Martin, Malinovskyi, Gudmundsson e in avanti Retegui.

Tutte le gare saranno visibili sulla piattaforma streaming Dazn in esclusiva, eccezion fatta per Lazio-Genoa in co-esclusiva con Sky Sport.

Domani Cagliari-Inter e Salernitana-Udinese

A chiudere la seconda giornata saranno i nerazzurri vicecampioni d’Europa in trasferta a Cagliari e la Salernitana, che ospita l’Udinese.

L’Inter dovrà affrontare il Cagliari di Ranieri alle ore 20:45. Per Inzaghi il ballottaggio in avanti è tra Thuram e Arnautovic, anche se il francese sembra ancora avanti nelle percentuali per il ruolo di punta al fianco del capitano Lautaro Martinez come riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport. In difesa Darmian dovrebbe essere della partita avendo recuperato dall’infortunio, mentre a centrocampo spazio ancora ai titolatissimi Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan con Frattesi pronto dalla panchina. I sardi dovrebbero scendere in campo con Radunovic in porta, Zappa, Dossena, Obert e Augello in difesa con un centrocampo a quattro formato da Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi. In avanti Pavoletti e Oristanio.

Domani anche Salernitana-Udinese alle ore 18:30. A Salerno Sottil, tecnico dei friulani, vuole riportare. Lo ha detto in conferenza stampa della vigilia, affermando di volersi lasciare alle spalle la sconfitta amara all’esordio stagionale contro la Juventus della scorsa settimana. La Salernitana viene invece dallo spumeggiante pareggio dell’Olimpico contro la Roma, dove era salito in cattedra l’immortale Antonio Candreva con una doppietta meravigliosa davanti agli ex rivali romanisti.