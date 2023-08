“Ho chiesto alla cassiera di fingersi mia mamma”, la storia sorprende: il motivo

By

Negli Stati Uniti un bambino ha chiesto alla cassiera di un supermercato di fingersi sua mamma perché una strana donna lo stava seguendo.

Ha suscitato non poca preoccupazione la storia di Sammy Green, un bambino di 10 anni della Pennsylvania diventato famoso in tutti i telegiornali locali. Sono rimasti senza parole anche i giornalisti, increduli sia davanti al pericolo corso dal bambino che dalla sua capacità di gestire la situazione. Secondo la ricostruzione dei fatti, una donna stava seguendo Sammy, e per salvarsi lui ha chiesto alla cassiera di un negozio di fingersi sua mamma.

Una strana donna lo segue, chiede alla cassiera di fingersi sua mamma

Tutto è iniziato un venerdì pomeriggio, quando Sammy Green stava tornando tranquillamente a casa da scuola, a piedi, nella tranquilla cittadina di Pottstown. Ad un certo punto, però, una strana donna gli si è avvicinata, spaventandolo non poco. Il bambino ha poi raccontato che la donna si mostrava particolarmente insistente, continuando a camminare accanto a lui.

Mentre camminavano, lei gli chiedeva dove fosse la sua famiglia, e in particolare dove si trovasse suo padre, che diceva di conoscere. E poi, subdolamente, la donna ha proposto a Sammy di entrare con lei da Wawa, un negozio famoso negli Stati Uniti, per comprargli un regalo. A quel punto, tutti i sospetti di Sammy si sono concretizzati: quella donna non aveva sicuramente buone intenzioni, e lui era in pericolo.

Per questo, il piccolo sapeva che doveva fare subito qualcosa per chiedere aiuto. Ricordando quello che suo padre gli aveva raccomandato di fare in situazioni d’emergenza, Sammy è entrato immediatamente nel primo negozio che ha trovato continuando a camminare, Danu Bee Funky.

Lì, è andato spedito verso la cassiera, una ragazza di 17 anni, e le ha chiesto di fare finta di essere sua madre. Subito dopo, le ha spiegato che la donna fuori dal negozio lo stava seguendo, e lui aveva avuto molta paura.

Quanto alla donna, nel filmato girato dalle telecamere è possibile vederla in piedi appena fuori dal negozio, pronta ad entrare da un momento all’altro. La cassiera, però, ha fortunatamente capito subito la situazione, e si è data da fare. Si è quindi diretta tempestivamente verso la porta e l’ha chiusa a chiave dall’interno, impedendo alla donna di entrare nel negozio.

Un’inquietante storia a lieto fine

Una volta al sicuro, la cassiera ha allertato le autorità, il padre di Sammy e la proprietaria del negozio. Le forze dell’ordine, poco dopo, sono riuscite a rintracciare la strana donna che aveva seguito Sammy. Dalle indagini è emerso che si trattava di una donna con problemi di infermità mentale, motivo per cui le autorità l’hanno trasportata in un centro dove potrà ricevere cure adeguate.

La storia è sin da subito saltata agli occhi dei giornalisti, che hanno intervistato la cassiera, la proprietaria del negozio e il padre di Sammy. Quest’ultimo si è detto orgoglioso di come il figlio, a soli 10 anni, abbia saputo gestire una situazione simile. Ovviamente, l’uomo ha anche confermato di non conoscere la strana donna che aveva creato tutto questo scompiglio, e di non averci mai avuto a che fare.

Non sono mancate le lodi anche da parte dei giornalisti e della proprietaria del negozio, i quali hanno apprezzato pubblicamente il coraggio e la prontezza ad agire di Sammy, che a soli 10 anni ha dimostrato di essere intelligente e sveglio. Tutti, poi, hanno anche ringraziato la giovane cassiera per aver capito subito la situazione e aver agito in modo tempestivo.

Se Sammy non avesse compreso subito di essere in pericolo, e se non avesse agito immediatamente ascoltando le raccomandazioni di suo padre, le cose sarebbero potute andare diversamente. Fortunatamente, ad oggi possiamo raccontare una storia a lieto fine.