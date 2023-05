Oggi il Presidente Mattarella visiterà le zone colpite dall’alluvione in Emilia Romagna

Primo giorno di allerta gialla nelle zone alluvionate dell’Emilia Romagna, che oggi riceveranno la visita di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica. Il capo dello Stato visiterà i luoghi simbolo della tragedia, visitando il borgo di Modigliana, intrattenendosi con la popolazione locale e il primo cittadino, recandosi quindi a Forlì, dove incontrerà i volontari. Ultima tappa della visita, Faenza, tra le città più colpite. Programmato un incontro con i sindaci dei paesi del Ravennate. Intanto, per la regione è il primo giorno di respiro, se così si può dire, fuori dall’allerta rossa, mentre si fanno i conti con le possibili malattie e la rimozione del fango dalle zone colpite.

La visita di Mattarella partirà da Modigliana, piccolo borgo tra i più flagellati da piogge e inondazioni. Il Presidente incontrerà non solo il primo cittadino Jader Dardi, ma anche i suoi cittadini. Il Presidente si recherà quindi a Forlì e quindi proseguirà con un incontro con i sindaci dei paesi attorno a Faenza, altra cittadina molto colpita dall’alluvione.

Gratitudine e soddisfazione da parte del Presidente della Regione, Stefano Bonaccini: “Credo sia un bellissimo messaggio verso la gente e le popolazioni perché il presidente della Repubblica gode di stima, di rispetto, per tutto quello che ha saputo dimostrare e sta dimostrando” ha dichiarato.

“Lo devo ringraziare lo scorso anno in occasione del decennale del terremoto, venendo a Medolla e poi a Finale Emilia, nei due epicentri delle due scosse del 20 e del 29 maggio disse “l’Italia deve essere grata all’Emilia, agli emiliano-romagnoli e alla sua gente per quello che hanno dimostrato. Abbiamo avuto una ricostruzione esemplare e ora vogliamo fare la stessa cosa” ha poi concluso Bonaccini.

Mattarella, che ieri ha ricevuto dal Papa il Premio Paolo VI, ha dichiarato che devolverà la somma di denaro relativa proprio alle case di accoglienza romagnole della Comunità Giovanni XXIII. “Per la nostra comunità assume un valore di grande importanza per la rinascita e la ricostruzione delle infrastrutture del nostro Comune” ha dichiarato Dardi, primo cittadino di Modigliana.