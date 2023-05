Come migliorare le prestazioni della batteria su iPhone

By

I trucchi per migliorare la durata della batteria dell’iPhone, salvaguardandola dall’usura: eviteremo di sostituirla rapidamente.

Se sei un utilizzatore appassionato del tuo iPhone, sicuramente saprai quanto sia importante avere una batteria che funzioni correttamente. Purtroppo, la durata della batteria dell’iPhone spesso non è sufficiente per soddisfare le necessità di molti utenti e questo può essere molto fastidioso.

Tuttavia, ci sono alcuni trucchi che puoi utilizzare per migliorare le prestazioni della batteria del tuo iPhone e garantirti una maggiore autonomia. In questo articolo ti forniremo i consigli più efficaci su come migliorare le prestazioni della batteria del tuo Melafonino.

La batteria dell’iPhone: caratteristiche principali

La batteria dell’iPhone è uno dei componenti più importanti del dispositivo. La durata della batteria, infatti, può influire significativamente sull’utilizzo quotidiano del tuo smartphone. La capacità della batteria dell’iPhone viene misurata in milliampere ora (mAh) e varia a seconda del modello di iPhone.

Ad esempio, l’iPhone 12 ha una batteria da 2815 mAh, mentre l’iPhone SE 2020 ha una batteria da 1821 mAh. Il tempo di utilizzo dipende anche dalle attività che si svolgono sul dispositivo. Ad esempio, guardare video o intrattenersi con i giochi richiede molta energia rispetto alla navigazione su Internet o al controllo delle email.

Un’altra caratteristica importante della batteria dell’iPhone è la sua capacità di ricarica rapida. Con un caricabatterie adatto e compatibile con il tuo dispositivo, puoi caricare rapidamente la tua batteria per non rimanere mai senza energia durante le tue attività quotidiane.

Infine, tenere sempre sotto controllo lo stato della salute della tua batteria ti aiuterà a garantirne un funzionamento ottimale nel tempo ed evitare problemi di surriscaldamento o – addirittura – esplosioni in caso di danneggiamenti gravi della stessa.

Come ottenere migliori prestazioni

Ottenere prestazioni migliori dalla batteria dell’iPhone può essere un compito impegnativo, ma non impossibile. Esistono molte tecniche e strategie per migliorare la durata della batteria del tuo iPhone.

Innanzitutto, è importante capire che l’utilizzo regolare di alcune funzioni può influenzare negativamente la durata della batteria.

Una delle prime cose che puoi fare è disattivare le notifiche push delle app che non usi spesso o quelle meno importanti. In questo modo, il tuo iPhone consumerà meno energia durante il giorno.

Puoi ridurre al minimo l’utilizzo dei servizi di localizzazione su tutte le app tranne quelle essenziali, come mappe e navigazione GPS. Ciò perché i servizi basati sulla posizione possono facilmente esaurire la carica della tua batteria in poco tempo.

Un’altra tecnica molto efficace consiste nell’abbassare la luminosità del display quando non serve una visualizzazione intensa. Una volta ridotta la luminosità dello schermo potrai risparmiare moltissima energia e prolungare significativamente l’autonomia del tuo iPhone.

Infine, se hai ancora problemi con la durata della batteria dopo aver provato tutte queste soluzioni, potrebbe essere necessario sostituirla con una nuova presso un centro autorizzato Apple o contattando direttamente il supporto tecnico Apple per ricevere assistenza personalizzata.

Come riconoscere una batteria in manutenzione necessaria?

Per far sì che il tuo iPhone funzioni correttamente, è importante prestare attenzione alla batteria. Quando la batteria inizia a perdere potenza, il dispositivo può comportarsi in modo anomalo e rallentato.

Il primo segnale che indica una necessità di manutenzione della batteria del tuo iPhone è la sua durata. Se noti che la batteria si scarica più rapidamente rispetto al solito, allora potrebbe essere necessario effettuare un controllo per capire se c’è qualche problema.

Un altro sintomo da tenere d’occhio sono i tempi di ricarica: se ci impiega più tempo ad arrivare al 100% oppure non arriva proprio a caricarsi completamente, allora c’è qualcosa che non va nella tua batteria.

Infine, uno dei segni più evidenti è rappresentato dagli spegnimenti improvvisi del telefono quando ha ancora molta percentuale di carica residua. Ciò dovrebbe farti pensare immediatamente ad una sostituzione o riparazione della tua vecchia batteria.

Sapere riconoscere i sintomi della scarsa performance della propria batteria sul proprio iPhone può aiutarti a prevenire problemi maggiori in futuro e garantirti sempre le migliori prestazioni dal tuo dispositivo Apple.

Individuare le app che consumano più batteria su e rimuovere eventuali permessi ed autorizzazioni

Individuare le app che consumano più batteria è un passo importante per migliorare la durata della batteria del tuo iPhone. Esistono diversi modi per farlo e uno dei più efficaci consiste nell’utilizzare la funzione Utilizzo Batteria presente nelle impostazioni dell’iPhone.

Questa funzionalità ti consente di visualizzare il consumo di energia delle varie app installate sul tuo dispositivo. In questo modo, puoi facilmente individuare le applicazioni che stanno utilizzando troppa batteria e agire di conseguenza.

Una volta identificate queste applicazioni, puoi provare a rimuovere eventuali permessi ed autorizzazioni ad esse concesse. Ad esempio, potresti limitare l’accesso alle informazioni sulla tua posizione o impedire a un’app di accedere alla fotocamera quando non ne hai bisogno.

In alcuni casi potrebbe essere necessario disinstallare completamente l’app se il suo consumo energetico è troppo elevato rispetto ai benefici che ti offre. Ricorda sempre che una buona gestione delle tue applicazioni può fare la differenza nella durata della tua batteria.

Ridurre la luminosità del display per aumentare le prestazioni della batteria

Ridurre la luminosità del display è uno dei modi più semplici per prolungare la durata della batteria dell’iPhone. Il display di un iPhone consuma una grande quantità di energia, quindi ridurre la luminosità può fare una grande differenza nella durata della batteria stessa.

Per ridurre la luminosità del display sull’iPhone, basta andare nelle impostazioni e selezionare Display e Luminosità. Da qui, puoi regolare il livello di luminosità manualmente o attivare l’impostazione Luminosità automatica, che adatta automaticamente il livello di luminosità in base alle condizioni ambientali.

Anche se potrebbe sembrare ovvio, molte persone tendono a dimenticare questa soluzione semplice – ma efficace – per risparmiare batteria.

Ricorda che ogni piccolo trucco per prolungare la durata della batteria conta quando si tratta degli smartphone moderni come gli iPhone.

Spegnere il Bluetooth e la connettività cellulare per incrementare le prestazioni della batteria dell’iPhone

Tra i modi migliori per risparmiare batteria su iPhone c’è la disattivazione del Bluetooth e della connettività cellulare. Sono due funzioni che, se non strettamente necessarie, è meglio tenere spente per migliorare le prestazioni della batteria dell’iPhone.

Il Bluetooth è una tecnologia di comunicazione wireless a corto raggio utilizzata principalmente per collegarsi ad altri dispositivi come auricolari o altoparlanti.

Tuttavia, se non si utilizza questa tecnologia, conviene spegnerla poiché continua a cercare dispositivi disponibili da associare ed – in questo modo – consuma più energia.

Allo stesso modo, la connettività cellulare può rappresentare un grande consumo di batteria quando il segnale è debole o assente.

In questo caso, l’iPhone cerca costantemente di trovare un segnale migliore e ciò comporta uno spreco energetico notevole. Se non si ha bisogno della connessione internet mobile o se si dispone già di una rete Wi-Fi stabile, allora è consigliabile spegnere la connettività cellulare.

Disabilitando il Bluetooth e/o la connessione cellulare sul proprio iPhone è possibile ottenere un notevole risparmio energetico, senza sacrificare troppo le proprie abitudini quotidiane. Per farlo basta aprire Impostazioni, selezionare Bluetooth o Cellulare e poi scegliere l’opzione Spento.