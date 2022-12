Oggi è il cantante più amato da milioni di italiani, l’hai riconosciuto? È proprio lui

By

Il bambino in foto è un cantante italiano tra i più famosi e amati. L’avete riconosciuto? Ecco di chi si tratta.

Sguardo fiero e furbo, colletto da scolaretto, capelli sparati per aria e tanta tenerezza sul suo volto. Il bambino in foto non ha molto cambiato i suoi aspetti e se lo si vede bene lo riconosce subito.

Crescendo ha sviluppato un forte amore per la musica e da anni regala a tutti gli italiani brani che sono diventati delle pietre miliari della canzone del nostro Paese e continua a farlo tutt’oggi.

Considerato uno dei capisaldi del panorama musicale italiano, il bambino in foto ha avuto anche l’onore di presentare e di essere direttore artistico del Festival di Sanremo per due edizioni di seguito.

Ovviamente, stiamo parlando di Claudio Baglioni, classe 1951 che ha avuto anche un buon successo all’estero, in particolar modo in Spagna dove i suoi dischi sono stati tradotti nella lingua del Paese.

In ambito internazionale, ha anche ricevuto tanti premi e riconoscimenti e nel 1991 il suo concerto, Oltre una bellissima notte, messo in atto dopo cinque anni di assenza viene eletto Miglior concerto dell’anno del mondo.

La sua passione per la musica avviene da subito tant’è che all’età di 13 anni partecipa a un concorso canoro tenuto nel quartiere di Centocelle a Roma dove canta la cover di Ogni Volta, brano di Paul Anka.

Dopo aver vinto l’anno successivo, lo stesso concorso, arriva in semifinale al Festival degli sconosciuti tenutosi ad Ariccia e crescendo assume un look molto particolare con degli occhialoni neri e il maglione a collo alto.

Nel 1968, partecipa a Fuori la voce, concorso canoro presentato da Pippo Baudo a cui ha preso parte anche Fiorella Mannoia, per poi pubblicare l’anno successivo il suo primo singolo.

Il successo

Nell’estate dello stesso anno, partecipa con Signora Lia al Festivalbar ma la consacrazione arriva con Questo piccolo grande amore nel 1972 che fa incetta di vendite e lo consacra come uno dei cantautori più amati della discografia italiana.

Il brano fu proclamato canzone del secolo e il successo di Claudio Baglioni da quel momento in poi diventa tutto in ascesa ottenendo tantissimi altri riconoscimenti per la sua carriera.

Nel 2018 viene scelto come presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo, ruolo che ricopre anche nell’anno successivo nel 2019 decretando la vittoria di Mahmood con il brano Soldi.

In questa occasione, viene definito un dittatore artistico piuttosto che direttore artistico, ma dimostra un apertura verso i giovani, facendo in modo che i vincitori di Sanremo Giovani prendono parti come Big all’edizione della kermesse canora del 2019.

In questo modo, Mahmood ha avuto la sua fama e ha vinto in festival, dando alla musica italiana un sound diverso e aprendo la strada a tanti altri artisti che sono nati artisticamente dopo di lui.

Recentemente, Baglioni ha dato l’addio ad una sua amica e corista, Claudia Arvati, concorrente della seconda edizione di The Voice Senior, morta a seguito di una malattia con cui lottava da tempo.