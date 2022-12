I “botti” illegali di Capodanno: ecco quali sono i più pericolosi

È arrivata la festa dell’ultimo dell’anno e con lui arrivano i “botti” illegali. Come ogni anno la Guardia di Finanza ha già iniziato a sequestrare diversi scatoli contenenti fuochi d’artificio e “botti” illegali. Come sappiamo questi sono molto pericolosi, sia per chi li usa che per chi si trova nei paraggi, ma anche per animali e ambiente. scopriamo insieme quali sono i più pericolosi e dannosi.

Con l’arrivo del 31 di dicembre, come di consueto si torna a parlare dei fuochi d’artificio illegali e dei pericoli che si celano dietro. Spesso per spiritto di festa i giovani, ma anche i più grandi, acquistano illegalmente questi botti assolutameentte non sicuri. Si sente infatti spesso parlare di incidenti legatti all’utilizzo di questi poprio durante qeste festività.

Sono già stati identificati dalle autorità che vigilano, i “botti” più pericolosi di questo nuovo anno. Scopriamoli insieme.

I “botti” di capodanno

Il capodanno è ormai alle porte e la preparazione dei festeggiamenti è in corso. Proprio in questo periodo si inizia a parlare di nuovo di fuochi d’artificio e di “botti” illegali. Sembrerebbero essere diversi quelli disponibili e legalmente acquistabili presso gli esercizi commerciali, purtroppo però in circolazione sono anche presenti in quantità molto elevata anche quelli realizzati e venduti in modo totalmente illegale.

Se per alcuni questi “botti” rappresentano nella notte di capodanno un divertimento, in realtà sono un vero e proprio rischio per l’incolumità di chi li utilizza e per chi si trova nelle vicinanze. Nonostante la possibilità di poter acquistare questo tipo di prodotto in maniera legale, la vendita sottobanco è decisamente aumentata. I “botti” e i fuochi d’artificio irregolari come ormai si sa da tempo, comportano gravi pericoli non solo per le persone, ma anche per animali e ambiente.

I danni fisici che questi potrebbero comportare aumentano e i casi in cui i soggetti perdono parti delle mani o addirittura diventino ciechi o sordi sono in crescita. Non bisogna nemmeno sottovalutare il fatto che utilizzare Botti illegali nei casi più gravi potrebbero portare addirittura alla morte. Il pericolo però non è solo per gli esseri umani ma anche per l’ambiente, che viene inquinato e degli animali terrorizzati in questo periodo dai forti rumori che producono.

I più pericolosi

Durante l’ultima settimana sono aumentati i sequestri di “botti” illegali da parte delle forze dell’ordine. Centinaia i chili di prodotti illegali trovati e prontamente sequestrati da Napoli a Torino. Bisogna ricordare che la fabbricazione la vendita di questi prodotti è severamente punita dall’articolo 678 del Codice Penale, che porta all’arresto dai 3 ai 18 mesi è una multa fino a €247.

Questo tipo di prodotto si contraddistingue dal nome che spesso evoca famosi personaggi. Scopriamo insieme però quali sono i più pericolosi. Il primo e senza ombra di dubbio la “ Bomba di Maradona”, che è certamente la più diffusa. Segue poi quello dedicato a Kim Jong, caratterizzato dalla massiccia presenza di esplosivo al suo interno.

Continuiamo poi con la “ Bomba Osama”, altro botto illegale ispirato al nnoto terrorista Osama Bin Laden. Questo è un vero e proprio ordigno che potrebbe arrivare a contenere fino a 2 kg di esplosivo. Infine abbiamo la “ bomba del Napoli”, presente sul mercato illegale e che provoca diverse vittime.