Simona Izzo, sapete quanto prende di pensione? La cifra è totalmente inaspettata

Simona Izzo, fa parte dei personaggi più amati e noti del mondo dello spettacolo italiano. Lei è attrice, doppiatrice e regista. Sono in molti a credere che chi ha lavorato in televisione, percepisca una pensione alta, ma non è sempre così. E’ il caso di Simona Izzo, sapete quanto prende? La cifra è davvero misera: scopriamo tutti i dettagli.

Senza dubbio, Simona Izzo è un amatissimo, storico e conosciutissimo volto del mondo della televisione. Grazie alla sua bravura e alla sua professionalità è riuscita a conquistare il cuore di milioni di persone. Sono anni che la vediamo in televisione, ma anche nel grande schermo. Però, da anni ormai è in pensione. Sapete quanti soldi percepisce? Non ci crederete mai, ma si tratta veramente di pochissimo denaro: tutti i dettagli.

Simona Izzo e la polemica sulla sua pensione

Simona Izzo, ha un carattere pungente e brillante che l’ha sempre distinta. Non ha mai avuto peli sulla lingua, proprio per questo il pubblico lo ama. Anche quando si tratta di lei, non si fa problemi a dire verità scomode, infatti, proprio recentemente ha scatenato una gigante polemica a causa di alcune dichiarazioni sulla sua pensione.

Nella trasmissione, Vieni da me, Simona Izzo ha parlato di percepire al mese una pensione davvero misera, rivelando anche la cifra. Molte persone, hanno creduto che fosse un’uscita infelice, infatti, sono stati in tanti a criticarla, come il suo famosissimo ex fidanzato, Maurizio Costanzo. L’attuale marito di Maria De Filippi ha “rimproverato” la Izzo, dicendo:

“A volte si fanno polemiche inutili e la responsabilità è pure di chi dice certe cose. Fossi stato in Simona Izzo, conoscendo le dinamiche della tv, non avrei parlato della pensione”

La maggior parte del pubblico si è espresso a favore di Maurizio Costanzo, ritenendo la rivelazione di Simona Izzo, una “caduta di stile”. Ma volete sapere quanto percepisce di pensione la storica attrice romana? Rimarrete a bocca aperta appena lo scoprirete: tutti i dettagli.

Simona Izzo, quanto prende al mese di pensione? La cifra è bassissima

Vi ricordate quando pochi anni fa Simona Izzo decise di partecipare al Grade Fratello Vip? E’ stata una delle concorrenti più amate, ma l’attrice ha rivelato di aver scelto di entrare nella casa più spiata d’Italia, solamente per potersi permettere di pagare la scuola ai suoi nipotini. Stando alle sue parole, non percepirebbe molti soldi, infatti, ha confessato:

“Io prendo mille euro al mese di pensione, se non lavorassi non arriverei nemmeno a 1200 e non farei nulla”.

Sicuramente, molti di voi immaginavano una cifra molto più alta, ma la moglie di Ricky Tognazzi percepisce una pensione di solamente 1000 euro. Di certo con i tempi che corrono, è considerata comunque media e non bassa.

Proprio per questo, il pubblico si è scagliato contro di lei, sostenendo che la sua polemica è stata una terribile caduta di stile e “inutile” come ha detto il suo storico e conosciutissimo ex fidanzato, Maurizio Costanzo.