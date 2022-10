Udine: auto travolta dal treno al passaggio a livello

Tragedia a Udine, nella frazione di Baldasseria, dove un convoglio in transito ha travolto una vettura nei pressi di un passaggio a livello trascinandola per una decina di metri.

Se all’inizio si è temuto il peggio, stando a quanto emerso sembra invece che all’interno della vettura ferma al passaggio a livello non ci fosse nessuno.

Auto travolta da un treno a Udine

Sembra la terribile scena di un film di azione o peggio ancora, un horror in cui un treno travolge un’auto uccidendo gli occupanti in maniera atroce.

Per fortuna invece l’epilogo è stato decisamente migliore e il fatto avvenuto intorno alle 7 di questa mattina, non ha causato vittime.

Stando a un prima ricostruzione, una vettura si trovava ferma nei pressi di un passaggio a livello in via dei Prati a Udine, nella frazione di Baldasseria.

Nell’impatto la vettura è stata trascinata per circa 10 metri ma fortunatamente a bordo non c’era nessuno, al contrario del convoglio che invece era pieno di passeggeri ma anche in questo caso non ci sono stati danni e tutti sono usciti illesi.

Le operazioni di rimozione

Il violento impatto è stato rapidamente segnalato al 118, che è giunto sul luogo con diverse ambulanze.

Anche la Polizia ferroviaria è intervenuta e insieme ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Udine ha lavorato per togliere la vettura dalle rotaie e mettere in sicurezza l’area.

Con l’ausilio di un’autopompa e un’autobotte, le lamiere della vettura sono state rimosse e il treno regionale ha potuto rimettersi in marcia.

Ancora sono sconosciute le ragioni per cui la vettura si trovava ferma in quel punto ma lo scontro con il treno regionale è stato tale da far incastrare la macchina sotto le rotaie e così i pompieri l’hanno completamente aperta con divaricatore e cesoie idrauliche.

All’interno non c’era nessuno e una volta constatato questo, il resto delle lamiere è stato tolto.

Nel frattempo i passeggeri del treno sono stati fatti scendere e hanno proseguito il viaggio in taxi, dopodiché il treno è ripartito per rientrare, ormai completamente vuoto.

Le operazioni sono durate alcune ore e sul posto è giunto anche il personale sanitario ma per fortuna il sinistro non ha causato feriti.

I tecnici delle ferrovie stanno conducendo anche in queste ore i dovuti controlli per constatare che la zona sia di nuovo perfettamente percorribile dai convogli e i Carabinieri indagano per capire chi sia l’auto, grazie all’identificazione di quel che resta delle targhe.