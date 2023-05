Occhio alle truffe INPS: i buoni consigli per difendersi

Occhio alle truffe INPS: l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale avverte di prestare massima attenzione. Ecco i buoni consigli.

Con il proliferare dei servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione online, è da anni che dilagano le truffe sul web. Sono tantissime le segnalazioni degli utenti vittime del phishing e anche le istituzioni e la Polizia Postale mettono in guardia i cyber-utenti dalle truffe telematiche. Scopriamo quali sono i buoni consigli per difendersi dalle truffe online, che oramai sono dietro l’angolo.

Truffe INPS: occhio all’email truffaldina

INPS ha lanciato un messaggio di allarme, che comunica che online circola un nuovo tentativo di truffa via email. Si tratta ancora una volta del phishing, attraverso la quale un malintenzionato/hacker mira ad ingannare la vittima, convincendola a fornire dati o informazioni. INPS comunica quanto segue:

“in corso un nuovo tentativo di truffa via mail”.

Il consiglio dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale è quello di evitare di cliccare sul link contenuto nel messaggio testuale dell’email ricevuta. Si tratta di una email truffaldina, che mira a “rubare” i dati.

Purtroppo, non è la prima volta che l’INPS deve intervenire con un comunicato ufficiale mettendo in guardia i cittadini/contribuenti da vari tentativi di truffa, furto di dati e di raggiro. Social Network, Internet, Mail, SMS, APP espongono ciascuno di noi a potenziali rischi e tentativi di truffe da parte dei malintenzionati. Per questo motivo, INPS ha deciso di dare qualche buon consiglio per mettere in guardia i contribuenti e per difendersi dal fenomeno di phishing.

Truffe INPS: non cliccare il link

Sono davvero numerose le segnalazioni ricevute dall’INPS: i cyber-utenti ricevono una email truffaldina, che invita ad aggiornare i dati e le coordinate bancarie, cliccando su un link in modo tale da ricevere l’accredito dei rimborsi spettanti da parte dell’INPS. Cliccando sul link, si apre una pagina fasulla. Non si tratta della pagina istituzionale dei servizi web INPS. Quindi, il LINK non deve essere assolutamente cliccato.

Il messaggio dell’email truffaldina riporta il seguente contenuto:

“Non siamo in grado di effettuare il bonifico perché ci risulta che i dati registrati nel sistema non sono stati aggiornati”.

INPS invita tutti gli utenti che ricevono un’email con questo contenuto testuale ed con un link cliccabile a cestinare la comunicazione, evitando di cliccare il link. Oltre a questa email fasulla ci sono altri tentativi di truffa che invitano i cyber-utenti a scaricare dall’email bollettini di versamento o cliccare link per ricevere accrediti/rimborsi spettanti.

È bene diffidare da queste email e cestinarle, INPS non invia alcuna comunicazione tramite email o sms. Tutte le email o sms che contengono link o bollettini da scaricare devono essere cestinate e/o segnalate alle autorità. Si tratta di truffe telematiche volte a sottrarre dati ed informazioni agli utenti.

Truffe INPS: occhio agli SMS

Non solo email, ma i cyber-criminali “agganciano” le potenziali vittime inviando SMS. Anche gli SMS contengono link cliccabili o invitano gli utenti ad installare sul proprio smartphone un’applicazione malevola. Il buon consiglio è quello di evitare e cestinare di rispondere a questi SMS. L’INPS non contatta gli utenti tramite SMS o tramite email. Si tratta di vere e proprie truffe.