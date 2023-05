Elezioni comunali 2023, 41 i Comuni al ballottaggio il 28 e il 29 maggio: come e dove si vota

Elezioni comunali 2023: 41 i Comuni al ballottaggio il 28 ed il 29 maggio 2023. Scopriamo come e dove si vota.

Dopo il primo turno del 14 e 15 maggio, quarantuno Comuni tornano al ballottaggio. Urne aperte dalle ore 7 alle ore 23 la giornata di domenica e dalle ore 7 alle ore 15 la giornata di lunedì. I residenti di Pisa, Ancona, Massa, Brindisi, Vicenza e Terni tornano alle urne il 28 ed il 29 maggio 2023 per votare il Sindaco ed il Consiglio comunale. Ecco come e dove si vota.

Elezioni comunali 2023: 41 Comuni al ballottaggio il 28 ed il 29 maggio

Il 14 ed il 15 maggio 2023 quasi seicento Comuni italiani hanno eletto il Primo Cittadino e hanno rinnovato i membri del Consiglio comunale. Di queste amministrazioni comunali, quarantuno andranno al ballottaggio.

A Treviso e ad Imperia ha vinto il Centrodestra, mentre a Teramo e a Brescia ha vinto il Centrosinistra. Il 28 ed il 29 maggio 2023 quarantuno Comuni andranno al ballottaggio per eleggere i Sindaci ed il Consiglio comunale. Il ballottaggio è previsto domenica dalle ore 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Dopo la chiusura delle urne avranno inizio gli scrutini.

Elezioni Comunali 2023: dove si vota?

Ad Ancona concorrono all’elezione di Sindaco Ida Simonella (Centrosinistra) e Daniele Silvetti (Centrodestra). Al momento Silvetti sarebbe in vantaggio. A Massa i residenti votano tra Francesco Persiani (Lega e Forza Italia) e Enzo Ricci (PD ed Alleanza Verdi Sinistra).

A Brindisi concorrono Roberto Fusco (Centrosinistra e M5S) e Pino Marchionna (Centrodestra). A Siena il ballottaggio si gioca tra due candidate: Anna Ferretti (Pd e Sinistra Italiana) e Nicoletta Fabio (Centrodestra). A Vicenza il Primo Cittadino uscente Francesco Rucco (Centrodestra) si scontra con Giacomo Possamai (Centrosinistra). A Pisa il candidato del PD Paolo Martinelli si scontra con il candidato Michele Conti (Centrodestra). A Terni concorrono Stefano Bandecchi (Alleanza Popolare e liste civiche) e Orlando Masselli (Centrodestra).

Cosa succede dopo il ballottaggio?

Dopo il ballottaggio viene eletto Primo Cittadino dell’amministrazione comunale il candidato della forza politica che ha ottenuto più preferenze da parte degli elettori. A parità di cifra di elettori, viene eletto il Sindaco più anziano.

Ballottaggio 28 e 29 maggio 2023: come si vota?

Gli elettori che si recheranno alle urne per eleggere il Sindaco riceveranno la scheda per il ballottaggio comprendente il nome ed il cognome dei candidati. La preferenza viene espressa da ciascun elettore tracciando un segno sul rettangolo dove è redatto il nome del candidato Sindaco prescelto. Per esprimere il proprio voto è necessario recarsi al seggio con la tessera elettorale ed un documento d’identità in corso di validità.

Oltre alla carta d’identità, tra gli altri documenti validi ed accettati ci sono: patente di guida, passaporto, libretto di pensione, tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia e tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale. Maggiori informazioni sono spiegate nella sezione dedicata collegandosi al sito istituzionale del Ministero dell’Interno.