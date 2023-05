Si è spento questa mattina nell’ospedale di Ischia Ray Stevenson, attore famoso per aver recitato in Star Wars e Roma. L’artista si trovava sull’isola da qualche giorno per le riprese di un film, quando sabato è stato colto da un malore ed è stato trasportato alla struttura ospedaliera, dove questa mattina è spirato. Stevenson, 59 anni, inglese, era legato dal 2005 a un’antropologa italiana, dalla quale aveva avuto tre figli. Aveva iniziato a recitare intorno ai 30 anni, ottenendo parti in blockbuster come King Arthur e Thor. Ancora ignote le cause del decesso.

Questa mattina è morto all’ospedale di ischia Ray Stevenson, attore inglese diventato noto per pellicole come Star Wars e la fiction Roma. L’artista aveva accusato un malore sabato scorso mentre si trovava sul set di un film che lo vedeva protagonista, e le sue condizioni erano apparse subito gravi. Cinquantanove anni tra pochi giorni, dopo essersi diplomato in recitazione, aveva iniziato subito a lavorare, partecipando a pellicole molto note come Thor, Star Wars e King Arthur. si trovava da qualche giorno sull’isola di Ischia per le riprese di un film a cui stava prendendo parte anche Ugo Dighiero.

Muore a soli 59 anni a Ischia Ray Stevenson, attore famoso per aver recitato in Thor e Star Wars. Sabato scorso si era sentito male sul set

Alla fine il malore accusato sabato scorso gli è stato fatale. Ray Stevenson è morto questa mattina all’ospedale Rizzoli di Ischia, isola nella quale si trovava da qualche giorno per partecipare alle riprese della pellicola Cassino a Ischia, per la regia di Frank Ciota. Stevenson avrebbe dovuto interpretare il personaggio principale, Nic Cassino, attore Usa di action movies ed ex campione al botteghino, in Italia in cerca di ispirazione per la sua carriera.

Sabato pomeriggio l’attore inglese si era sentito male durante le riprese ed era stato portato d’urgenza alla struttura ospedaliera dell’isola. Le sue condizioni erano apparse fin da subito molto gravi, al punto che questa mattina si sono aggravate e per lui non c’è stato più nulla da fare.

Cinquantanove anni tra pochi giorni, dopo un primo matrimonio naufragato, dal 2005 Stevenson era legato all’antropologa italiana Elisabetta Caraccia, conosciuta sul set della fiction Roma, dalla quale aveva avuto tre figli, Sebastiano Derek, nato nel 2007, Leonardo George arrivato quattro anni dopo e infine Lodovico, nel 2013.

Le cause della morte non sono ancora state divulgate, ma stando a quanto riferito e visto il malore che ne ha causato la degenza, si potrebbe essere trattato di un attacco improvviso di cuore, anche se sarà eventualmente la famiglia, nei prossimi giorni, a rilasciare un comunicato ufficiale in merito.

Ray Stevenson, una carriera entusiasmante e ruoli importanti in fiction e pellicole di grande successo

Nato a Lisburn, nell’Irlanda del Nord nel 1964, fin da bambino ha cullato il sogno di diventare un attore e dopo essersi diplomato al Bristol Old Vic Theatre School, ha iniziato una lunga gavetta, prendendo parte a molti film e telefilm.

La prima grande occasione è arrivata grazie a King Arthur e soprattutto Roma, fiction della BBC e HBO in cui ha interpretato Tito Pullo, uno dei personaggi più ammirati dai fan della serie. Questo successo ha dato definitivamente il via alla sua carriera internazionale, tra cui spicca la trilogia di Thor, dove ha recitato nei panni di Volstagg, uno degli amici e dei combattenti più forti del dio del tuono nordico.

Non solo, ma Ray ha poi partecipato ai film della serie Divergent e ha interpretato anche Porthos nella pellicola sui Tre Moschettieri. Tutti film che hanno messo in luce la sua ottima forza fisica e il suo corpo atletico.

E non poteva essere che lo stesso anche nelle serie tv da lui interpretate, tra cui è da segnalare sicuramente Black Sails, dedicata ai pirati, in cui ha interpretato il leggendario Edward Teach, ovvero il pirata Barbanera. Tra le altre fiction che lo hanno visto tra i protagonisti, anche Vikings e Dexter, una di quelle considerate cult, negli Stati Uniti.

Infine, tra le ultime parti da lui portate sullo schermo, quella del cattivo in Ahsoka, serie tv di Disney Plus di Star Wars, che sarà disponibile a partire dalla fine dell’anno sulla piattaforma streaming, e segnerà il suo addio prematuro ai fan.