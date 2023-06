Occhio a queste applicazioni che hai scaricato sul tuo cellulare: te lo bruciano

By

Alcune applicazioni disponibili per Android sono state segnalate come dannose per il cellulare. Ecco quali sono.

Il cellulare è un oggetto con cui viviamo a stretto contatto, e spesso contiene informazioni sensibili. Per questo bisogna stare molto attenti alle applicazioni che scarichiamo, perché potrebbero dare a persone malintenzionate l’accesso alle nostre informazioni personali, senza che ce ne rendiamo conto. E questo, oltre a danneggiare noi, distrugge il nostro telefono. È il caso di alcune App che sono state recentemente indicate come dannose.

Segnalate applicazioni Android che contengono virus

Le App segnalate come dannose sono dedicate al sistema Android e scaricabili su Google Play Store. Ad evidenziare le preoccupanti anomalie è stata l’azienda irlandese Malwarebytes, che si occupa di sicurezza informatica.

Risale infatti a novembre 2022 l’articolo pubblicato sul loro blog riguardo ad alcune App sviluppate da “Mobile Apps Group”, sviluppatore al momento offline ma la cui pagina è ancora presente su Google Play Store.

Come spiegato dagli analisti di Malwarebytes, le App in questione erano innocue durante i primi giorni seguenti all’installazione, ma subito dopo iniziavano a causare attacchi di Phishing e spam. La cosa preoccupante è che gli utenti hanno scaricato le App in questione più di 1 milione di volte, e si tratta di applicazioni ancora disponibili sullo Store.

Non è la prima volta che si associa questo genere di notizia allo sviluppatore “Mobile Apps Group”, in quanto già in precedenza si erano registrati casi simili con altre applicazioni appartenenti allo stesso proprietario.

Nathan Collier, analista di Malwarebytes, suggerisce che lo sviluppatore potrebbe aver cancellato il codice malevolo dalle App una volta che qualcuno aveva rilevato l’inghippo, salvo poi pubblicarne nuove versioni in cui ha integrato nuovamente il virus.

Malware che causano attacchi di Phishing e spam

Cosa fa nello specifico questo malware contenuto nelle App? Principalmente apre finestre e schede di navigazione internet in background visitando siti con pubblicità e annunci, In questo modo, lo sviluppatore guadagna attraverso i ricavi pubblicitari generati. I siti visualizzati sono generalmente siti dannosi o contenenti spam.

E questo accade anche quando il cellulare non è in uso, con il blocco dello schermo attivato. Di conseguenza, il malware consuma la batteria del telefono a un ritmo allarmante e rallenta notevolmente le prestazioni del dispositivo.

Quali sono quindi le applicazioni in questione? Parliamo di: Bluetooth Auto Connect; Driver: Bluetooth, Wi-Fi, USB; Bluetooth App Sender e Mobile Transfer: smart switch.

Cosa fare se abbiamo scaricato queste applicazioni

Che fare se abbiamo installato queste applicazioni? È il caso di cancellarle immediatamente, e ripulire il telefono da eventuali tracce di queste applicazioni. Nel caso in cui dovessimo notare comportamenti insoliti del cellulare riconducibili a queste applicazioni malevole, potrebbe essere necessario formattare il telefono.

In più, al fine di proteggere il nostro cellulare da minacce future, è consigliabile installare un antivirus affidabile. Gli antivirus sono in grado di rilevare e bloccare le applicazioni dannose prima che possano danneggiare il nostro dispositivo o violare la nostra privacy.

Come evitare le App pericolose

Per evitare di dover correre ai ripari dopo aver installato un’applicazione che risulta dannosa, è essenziale prestare attenzione prima di scaricare qualsiasi cosa. In linea generale, è consigliabile scaricare solo applicazioni rilasciate da sviluppatori conosciuti e affidabili.

In più, esistono diversi segnali che possono indicare l’inaffidabilità di un’applicazione. Innanzitutto, possiamo prestare attenzione alle recensioni degli utenti, soprattutto se sono numerose e negative. Inoltre, è importante verificare la reputazione dello sviluppatore e cercare informazioni sulla sua esperienza e affidabilità.

Va considerato anche che un’App con richieste di autorizzazioni eccessive o sospette, come l’accesso ai dati personali sensibili, può essere considerata poco affidabile. Infine, se l’interfaccia dell’App sembra poco professionale, piena di errori o disfunzioni evidenti, è probabile che chi l’ha sviluppata non l’abbia fatto con cura e attenzione.

Prestare molta attenzione tutto ciò che facciamo entrare nel nostro cellulare è molto importante: ne va della nostra sicurezza.