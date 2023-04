ChatGPT si aggiorna e introduce novità su privacy e chat

Arriva un ulteriore aggiornamento di ChatGPT che annuncia novità concernenti privacy e chat. Scopriamole nel dettaglio.

ChatGPT si aggiorna con nuove funzionalità e cambiamenti che riguardano la privacy e l’esportazione dei dati dalla chat. Se volete saperne di più su queste novità e come possono influenzare l’utilizzo quotidiano della piattaforma, continuate a leggere questo articolo.

ChatGPT si aggiorna: arrivano novità per la privacy

ChatGPT mette al centro la privacy dei suoi utenti. Con l’aggiornamento appena rilasciato, ChatGPT punta a migliorare ulteriormente i livelli di sicurezza e protezione della riservatezza degli utenti.

La prima novità riguarda l’introduzione di un nuovo sistema di crittografia end-to-end, che garantisce una maggiore protezione delle conversazioni tra gli utenti. In questo modo, solo gli interlocutori coinvolti in una chat possono accedere ai messaggi scambiati.

In questo modo, la piattaforma introduce nuove misure di sicurezza per proteggere il profilo degli utenti dalle intrusioni esterne. Adesso sarà possibile impostare password personalizzate per accedere alla propria area personale ed evitare accessi non autorizzati.

Infine, è stata aggiunta anche la funzionalità chat segreta, dove le conversazioni saranno protette da un sistema avanzato e costante controllo antivirus. Ciò significa che tutti i file inviati o ricevuti durante queste chat saranno esaminati attentamente prima dell’apertura.

ChatGPT dimostra così ancora una volta la sua attenzione verso la tutela della privacy degli utenti e continua a garantire servizi sempre più sicuri ed affidabili.

Esportazione dei dati dalla chat di ChatGPT

ChatGPT è una piattaforma di chat online che offre un servizio gratuito per la messaggistica istantanea. Con l’aggiornamento recente, ChatGPT ha introdotto una nuova funzionalità che consente agli utenti di esportare i propri dati dalla chat.

Questa novità rappresenta un grande passo avanti nella trasparenza e nell’accessibilità dei dati degli utenti. Gli utenti possono accedere ai propri dati e scaricarli in qualsiasi momento, senza dover chiedere permesso o aspettare il supporto tecnico.

L’esportazione dei dati riguarda tutte le conversazioni effettuate sulla piattaforma, inclusi i messaggi di testo, le immagini e altri file scambiati durante le sessioni di chat. Ciò significa che gli utenti possono conservare tutti i loro preziosi ricordi digitali con facilità.

L’esportazione dei dati può essere utilizzata anche come misura precauzionale per garantire la sicurezza dell’account. Se un account viene violato o compromesso in qualche modo, l’utente può eseguire immediatamente il backup dei propri dati essenziali prima che siano persi o danneggiati.

ChatGPT resta inaccessibile in Italia

ChatGPT, il noto servizio di chatbot basato su intelligenza artificiale, è inaccessibile in Italia. Questa mossa è stata presa per garantire la massima tutela della privacy degli utenti italiani dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 196/2003 (conosciuto anche come Codice della Privacy) e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell’Unione Europea.

La decisione di rendere ChatGPT non accessibile dall’Italia non significa che gli utenti italiani debbano rinunciare a questo innovativo strumento di comunicazione.

Qualora il servizio sarà ripristinato, gli utenti italiani potranno continuare ad utilizzarlo senza alcuna preoccupazione, grazie alle novità introdotte dal team di sviluppo.

Infatti, ChatGPT ha aggiunto una nuova funzionalità che consente agli utenti italiani di esportare i propri dati dalla chat direttamente sul proprio dispositivo mobile o computer personale. Queste informazioni saranno crittografate per garantire ancora maggior sicurezza ed evitare eventuali intrusioni da parte di terze parti.