“Nuovo principino a corte”, Buckingham: l’indizio insospettisce i sudditi | FOTO

Ecco qual è l’indizio che insospettisce i sudditi e che fa pensare stia per arrivare un nuovo principino a Buckingham Palace.

Vi sveliamo qual è il dettaglio che sta facendo credere ai sudditi inglesi che presto arriverà un nuovo principino all’interno della famiglia di Buckingham Palace.

Kate Middleton a Cardiff per il rugby

Nei giorni scorsi, la Principessa del Galles Kate Middleton è stata avvistata avvolta dal caldo in un sorprendente cappotto rosso e crema di Catherine Walker, con maniche lunghe sartoriali, risvolti eleganti, un design a doppio petto con bottoni e una trama di tweed.

I paparazzi l’hanno ripresa mentre cantava l’inno nazionale gallese durante una partita di rugby. Kate ha diversi cappotti di tendenza nel suo archivio sartoriale, ma riconoscete uno dei suoi più famosi capispalla?

Mentre molti fan reali sono rimasti incantati dal suo abbigliamento lusinghiero, altri si sono chiesti se la principessa stesse cercando di fare una dichiarazione riciclando il suo precedente guardaroba.

“Spero in un altro bambino del Galles… non posso essere stato l’unico ad aver notato che la principessa Catherine indossava quel cappotto”

ha scritto un fan su Twitter.

“E’ così bello vedere la principessa Catherine indossare quel cappotto.”

ha aggiunto un altro fan.

Ma perché il fatto che Kate avesse indossato quel cappotto sta facendo credere ai sudditi inglesi che la principessa sia incinta? Ecco che ve lo spieghiamo di seguito. Il cappotto ha una storia tutta sua che alcuni conoscono.

Arriva un nuovo principino a Buckingham Palace?

Ai tempi in cui aspettava il suo terzo figlio, Louis, la principessa Kate è uscita con il capo di lusso in questione per fare una visita al Karolinska Institute di Stoccolma, per conoscere l’approccio della Svezia alla gestione delle sfide della salute mentale.

L’ultima volta che la reale ha indossato il cappotto è stata nel 2018, quando era incinta del principe Louis. Sembra che il suo ensemble pied-de-poule abbia suscitato ora tanto scalpore alla partita quanto quando lo ha indossato per la prima volta.

Il principe William e la principessa Kate adorano essere i genitori del principe George, della principessa Charlotte e del principe Louis, ma Kate non ha ufficialmente chiuso la porta a un’altra aggiunta alla famiglia Wales.

Nel febbraio 2022, la principessa, 41 anni, ha ammesso di sentirsi “cupa” mentre chiacchierava con i genitori e i loro bambini al Museo dei bambini di Copenaghen e ha scherzato sul fatto che suo marito William fosse preoccupato per il suo lavoro con bambini di età inferiore a un anno perché torna casa che ne vuole “un altro”.

William e Kate sono diventati genitori per la prima volta nel luglio 2013, accogliendo il principe George nel St Mary’s Hospital di Paddington. La figlia della coppia, la principessa Charlotte, è arrivata nello stesso ospedale due anni dopo, e poi è arrivato il principe Louis, nell’aprile 2018.

Ma Kate è davvero incinta soltanto perché ha rispolverato il suo cappotto premaman? Le voci non sono state ancora confermate, ma i sudditi inglesi non possono far altro che sperare che sia così.