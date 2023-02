“Siamo preoccupati per Louis…”, Kate Middleton spaventa i sudditi

Ecco cosa sta succedendo al piccolo Louis, il figlio di Kate Middleton e del principe William, che ormai è un ometto.

Facciamo il punto della situazione sul piccolo Louis e vi sveliamo perché sta destando tanta preoccupazione ai suoi genitori.

Cresce Louis, il figlio del principe William

Louis Arthur Charles, il terzo figlio del principe William e di Catherine, duchessa di Cambridge, è nato il 23 aprile 2018 presso l’ala privata del St Mary’s Hospital a Paddington, Londra. È il quinto nella linea di successione al trono britannico, dopo suo nonno, suo padre e i suoi fratelli maggiori, il principe George e la principessa Charlotte.

Louis ha un nome che onora molti membri della famiglia reale britannica: “Louis” è un omaggio al bisnonno del principe William, il duca di Edimburgo, che ha il nome completo di Philip Louis, mentre “Arthur” è un nome tradizionale nella famiglia reale e richiama alla mente il leggendario re Artù. “Charles”, invece, è un omaggio al nonno paterno di Louis, il principe di Galles.

Il principe Louis ha un carattere dolce e affettuoso, ed è stato descritto dalla sua famiglia come un bambino vivace e curioso. A differenza dei suoi fratelli maggiori, il principe Louis è nato dopo che la regina Elisabetta II ha modificato la legge sulla successione al trono, che aboliva la precedenza maschile rispetto a quella femminile. Ciò significa che, sebbene il principe Louis abbia un fratello maggiore, non avrà la precedenza sulla sua sorella maggiore Charlotte nella linea di successione.

Come tutti i bambini reali, il principe Louis è cresciuto sotto gli occhi del pubblico, che ha potuto ammirare le sue foto ufficiali e le sue rare apparizioni pubbliche. Nel maggio 2018, poche settimane dopo la sua nascita, è stata pubblicata una serie di foto del principe Louis scattate dalla duchessa di Cambridge. Inoltre, il principe Louis è apparso in pubblico solo poche volte, come al battesimo di suo fratello minore, il principe Louis di Sussex, e alla parata per il compleanno della regina Elisabetta II.

Il principe Louis è stato educato da sua madre, la duchessa di Cambridge, che ha fatto una pausa dal suo lavoro reale per concentrarsi sulla sua famiglia. Si dice che Louis sia un bambino molto attivo e sportivo, e che gli piacciano particolarmente le attività all’aria aperta. Inoltre, sembra avere un talento per la musica, poiché si dice che sia molto interessato a suonare il piano.

Il principe Louis di Cambridge è un membro della famiglia reale britannica che ha conquistato il cuore del pubblico con il suo sorriso dolce e la sua personalità curiosa. Nonostante la sua giovane età, ha già lasciato un’impressione duratura sulla famiglia reale e sul pubblico, che non vedono l’ora di vedere cosa riserva il futuro per questo giovane principe.

Kate Middleton è preoccupatissima

Non tutto sembra essere rose e fiori, però. Kate Middleton, infatti, è molto preoccupata per Louis. Di recente, la principessa ha dichiarato:

“Siamo preoccupati per Louis, specialmente per quando crescerà ancor di più. Il piccolo è davvero un kamikaze e siamo sicuri che rimarrà sempre al centro dell’attenzione.”

Ma a cosa si riferiva Kate con queste parole? La frase nasce nel contesto dello sport e in particolare del rugby. I figli di William e Kate, infatti, si stanno appassionando ai vari sport e in particolare a questo.

La madre ora teme che i suoi figli possano farsi male. Vede in Louis il più entusiasta tra i tre e teme che il piccolo possa finire del mirino dei suoi compagni proprio perché un volto noto.