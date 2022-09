Nuovo Governo, ipotesi doppio vicepremier: Salvini e Tajani in pole

Tanti i nomi sul tavolo di quello che sarà il nuovo Governo. Si pensa a un doppio vice premier: Matteo Salvini tra i favoriti insieme a Tajani.

Dopo la vittoria del 25 settembre, il nuovo Governo prova a prendere forma tra prime indiscrezioni, più o meno verificate. Il centro destra inizia la scelta dei ministri fondamentale per gli equilibri interni: Calderoli presidente del Senato.

Governo Meloni: doppio vicepremier tra Salvini e Tajani

Intercettato nella giornata di ieri, Antonio Tajani entusiasta e sorridente come tutto il centro destra, si è detto fiducioso per le sorti dell’Italia. “Sento la Meloni 100 volte al giorno – aveva dichiarato – lavoriamo per il Paese”.

Insomma, Giorgia Meloni, smaltita anche lei la sbornia insieme agli alleati, adesso dovrà mettersi al lavoro per la formazione del suo Governo. E cominciano a circolare anche le prime indiscrezioni sulla scelta della squadra dei ministri. Fondamentale per gli equilibri interni delle alleanze e della coalizione che ha di fatto stracciato la concorrenza.

Equilibri interni che, in alcuni partiti come la Lega, già stanno creando qualche grattacapo. Matteo Salvini infatti non sarebbe più così sicuro della conduzione del Carroccio, nonostante lo stesso “capitano” si sia detto sicuro di aver voglia di guidare il partito e governare per 5 anni.

Più probabile la seconda. Visto che Giorgia Meloni starebbe pensando a un doppio vicepremier, e a Salvini per uno dei due posti. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quelle che potrebbero essere le scelte nei prossimi giorni, che andranno a comporre il nuovo Governo dopo le elezioni del 25 settembre scorso.

Nuovo Governo, le ultime ipotesi: i ruoli di Salvini, Tajani, Crosetto e Calderoli

Perde quota Giorgietti della Lega, nella squadra dei ministri da presentare il prossimo ottobre. Guido Crosetto, braccio destro di Giorgia Meloni invece, è quasi sicuro di un ruolo al vertice; per lui è pronto il posto da sottosegretario alla presidenza del Consiglio secondo quanto riportato dal Corriere della Sera.

Le ipotesi, secondo le fonti vicine a FdI, al momento raccontano di un importante incontro nella giornata di martedì con Antonio Tajani. Il coordinatore nazionale di Forza Italia dovrebbe anch’esso ricoprire un ruolo di prestigio nel nuovo governo, e con la leader di FdI avrebbe cominciato a comporre la squadra dei ministri per rispettare gli equilibri della coalizione nella giornata di ieri.

Ma andiamo con ordine. Al momento Sembrano proprio Matteo Salvini e Antonio Trajani in pole position per il ruolo di vicepremier. Tajani potrebbe dunque ricoprire la carica di presidente della Camera, o quella del ministro della Difesa. Per il Senato si pensa a Calderoli della Lega.

Per il Tesoro, ministero “pesante”, La Meloni attende ancora un sì da parte di Fabio Panetta per il delicato ruolo di ministro del Tesoro. Mentre il nuovo ministro dell’Economia e Finanza potrebbe essere Maurizio Leo, il quale è al momento il responsabile economico di FdI.

Rimane forte la presenza della Lega nel prossimo governo, che dovrebbe prevedere Edoardi Rixi alle Infrastrutture, Centinaio all’agricoltura, Bongiorno alla Pubblica amministrazione.

Rimanendo in casa Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida potrebbe andare ai Trasporti, mentre Fitto alle Politiche europee. Proposta infine Daniela Santanché al Turismo.