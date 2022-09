Spegni i termosifoni, questa profumatissima pianta ti riscalda tutta casa

Le persone stanno facendo di tutto per risparmiare sulle bollette: con questa pianta si possono spegnere i termosifoni per sempre perchè non solo si risparmia ma profuma anche gli ambienti.

In un momento di crisi come questo attuale, le persone stanno facendo di tutto per capire come risparmiare sulla bolletta di fine mese. Le tecniche e gli strumenti sono tantissimi, alcuni dei quali ottimi per riscaldare la casa senza dover spendere un patrimonio a fine mese. Ad ottobre si prevede un altro aumento e il nuovo Governo ha già ipotizzato delle misure particolari per risparmiare energia, gas e ogni elemento naturale che si ha poco a disposizione. Una pianta potrebbe rappresentare la vera svolta.

Bollette del riscaldamento: ad ottobre un nuovo aumento?

Le persone hanno il timore che arrivi il freddo e l’inverno, perché la previsione sui costi delle bollette è veramente terribile. Se i costi dell’energia stanno lievitando, quelli del gas potrebbero raggiungere lo stesso livello con zeri che si moltiplicano continuamente.

Tuttavia, ci sono degli accorgimenti che possono essere presi da ogni singolo cittadino per risparmiare dalle fasce orarie per l’accensione del riscaldamento sino agli spegnimenti strategici. A tutto questo si aggiunge una pianta molto bella e profumata, che non solo impreziosisce gli esterni della casa ma è ottima anche per coibentare e riscaldare gli interni. Di che cosa stiamo parlando?

La pianta che riscalda casa e profuma

C’è un trucco naturale che consente di risparmiare i soldi in bolletta che nasce ben 40 anni fa. Tantissimi i media che hanno raccontato questa bellissima storia, con protagonisti una coppia di pensionati che ha voluto dare un significato concreto al termine “energia verde”.

I due coniugi hanno voluto ricoprire la casa con dell’edera isolante per rendere gli esterni green e piacevoli, senza sapere che avrebbero reso gli interni caldi anche in inverno.

Teresa e Michael Lye si sono trasferiti in una proprietà di Londra negli anni ottanta e hanno subito visto una pianta rampicante particolare. L’edera della Virginia stava crescendo indisturbata e all’inizio hanno fatto di tutto per contenere il suo entusiasmo.

I due pensionati hanno lasciato libertà alla pianta, chiedendo a qualche parente di potarla una volta ogni tanto al fine di lasciare porte e finestre libere. Dopo qualche tempo si sono resi conto che la loro casa di Bromley – Londra del Sud – è isolata termicamente in maniera del tutto naturale.

Il Daily Mail ha intervistato i due coniugi e Michael ha dichiarato di essere convinto che questa pianta funga da isolante naturale. Teresa, sua moglie di 72 anni, ha aggiunto che le stanze sono calde anche se il riscaldamento non è acceso.

La casa oggi è talmente bella che è diventata una attrazione locale, infatti tantissimi turisti si fermano a fotografarla. Ma quasi nessuno sapeva – sino ad oggi – di come fosse anche calda al suo interno in maniera totalmente naturale.