Prima di annunciare le misure adottate dal nuovo dpcm per contrastare l’emergenza coronavirus, il ministro della Salute, Roberto Speranza, fotografa lo scenario europeo, mettendo in evidenza la mutazione in corso rispetto ai mesi passati. “In tutta Europa si registra una fase di peggioramento oggettiva e, da circa 9 settimane, anche in Italia stiamo assistendo a una significativa crescita dei numeri”.

Nelle ultime ore, infatti, sono diverse le capitali europee, come Madrid, Londra e Parigi, ad adottare restrizioni molto rigide, per contrastare la seconda ondata. Il numero dei contagiati nel mondo è arrivato a superare i 35 milioni e il dato dei decessi ha superato 1 milione. “Nel quadro europeo, l’Italia sta meglio rispetto ad altri Paesi, ma – ribadisce il ministro Speranza – non dobbiamo farci alcuna illusione. Sarebbe sbagliato immaginare, sulla base di questi numeri, di essere fuori pericolo”.

Il rapporto fra Stato e regioni: “Occorre un livello di coordinamento più forte”

In primavera, quando il virus si è presentato per la prima volta, l’emergenza ha toccato essenzialmente un pezzo di Italia geograficamente circoscritto, per prima la Lombardia. “Oggi c’è un elemento di novità rilevante: infatti non c’è più una dinamica di territorialità”, dichiara Speranza, ribadendo che “in ogni angolo del Paese occorre la massima cautela”.

I numeri ci segnalano che la crescita è diffusa, generalizzata e tocca tutti i territori, anche quelli che erano stati risparmiati precedentemente. “Nei prossimi mesi Stato e regioni devono lavorare in stretta sinergia. Occorre – aggiunge il ministro – un livello di coordinamento più forte di quanto non sia stato fatto fino ad ora”.

Prolungato lo stato di emergenza: “Non vanifichiamo i sacrifici compiuti”

“I risultati ottenuti sono figli del lavoro di tutta la comunità nazionale e in primis del servizio sanitario nazionale”. Di tutti coloro, donne e uomini in prima linea, che hanno contribuito in modo essenziale alla lotta contro l’epidemia da Covid-19. “Ma i risultati non sono acquisiti per sempre, la sfida è aperta e tutto si rimette in discussione ogni giorno”, dice il ministro della Salute. “Per questa ragione riteniamo necessario prolungare lo stato di emergenza”, aggiunge Speranza prima di elencare le tre regole essenziali di contenimento all’epidemia.

Nuovo dpcm, le tre regole essenziali per contrastare il virus

Ma cosa prevede il nuovo dpcm? Il ministro Speranza decide, infatti, di soffermarsi sulle tre regole essenziali che saranno adottate nei prossimi mesi, come misure necessarie al contenimento dell’epidemia. “Lavoriamo per aumentare i livelli dei controlli perché gli assembramenti sono un rischio reale che non possiamo permetterci. Lavaggio delle mani, distanziamento sociale e uso delle mascherine all’aperto, è questo il Dpcm che approveremo”.

La tendenza è in peggioramento e l’età media si è abbassata

In due mesi c’è stato un salto in avanti significativo dei casi. 3.487 ora sono i ricoverati e in terapia intensiva abbiamo 323 persone. Questi numeri sono, secondo il ministro Speranza, ad oggi sostenibili per il nostro Servizio Sanitario. “Risulta evidente che rispetto ai giorni più difficili con 4mila persone in terapia intensiva la situazione è gestibile, ma non possiamo non vedere la tendenza”. “Inoltre, se nella prima fase l’età media dei casi era di 70 anni, ora è di 41 anni”, conclude il ministro Speranza.

L’appello alle forze politiche: “Bisogna ritrovare lo spirito di unità”

A conclusione del suo discorso alla Camera, Roberto Speranza lancia un appello alle forze politiche, invitandole alla cooperazione. “I prossimi mesi non saranno facili, ma saranno mesi di convivenza in attesa delle cure. Penso che dobbiamo riprendere e recuperare appieno lo spirito di unità nazionale e lo spirito di marzo, quando il Paese ha saputo essere unito”.