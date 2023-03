Nuovo decreto bollette in arrivo, oggi il Consiglio dei Ministri

Oggi pomeriggio, 28 marzo 2023, è atteso il Consiglio dei Ministri che tra le varie disposizioni all’ordine del giorno dovrà anche analizzare il nuovo decreto per gli aiuti in bolletta.

Verranno perciò prorogati gli sconti sia sulle bollette di luce che di gas, sia per le famiglie che per le imprese. Allo studio ci sono anche le regole da stabilire per la concorrenza.

Nuovo decreto bollette in arrivo per tutti gli italiani

Il Consiglio dei Ministri che si terrà oggi pomeriggio, 28 marzo 2023, dovrà studiare e varare anche il nuovo decreto bollette che sarà un ulteriore aiuto per tutte le famiglie e le imprese italiane.

Il decreto dovrebbe prorogare gli sconti in bolletta sia per la luce che per il gas, sia per le famiglie che per le imprese. Oltre a questo però, durante il Consiglio dei Ministri, verrà anche realizzato il ddl annuale per la concorrenza.

Gli aiuti previsti in bolletta per il gas andranno ad interessare il periodo di aprile e giugno, l’Iva continuerà ad essere ridotta. L’importo sarà al 5% come era stato fino ai mesi scorsi, questo dovrebbe aiutare ad azzerare gli oneri di sistema.

Sulla bolletta della luce invece gli oneri di sistema saranno ripristinati ma ci saranno una serie di benefici e sconti a cui il Mef sta ancora lavorando mettendo a punto gli ultimi dettagli.

Tutto ciò porterà comunque un abbassamento delle bollette elettriche. Verrà inoltre esteso il bonus sociale in una versione potenziata e che includerà anche le famiglie con un Isee fino a 15mila euro.

Ci saranno ancora i crediti di imposta per le imprese sulle bollette del gas ma verranno rimodulati in base all’andamento sul mercato.

Secondo alcuni sul testo che verrà presentato al Cdm ci sarà anche un piano per la realizzazione di una rete elettrica a trasmissione nazionale e la realizzazione di una rete per il trasporto di gas naturale.

Sarebbero previsti anche incentivi per chi sceglierà di utilizzare contatori intelligenti per un miglior utilizzo dell’energia elettrica.

Cos’altro c’è all’ordine del giorno

Non solo all’ordine del giorno ci sono anche il divieto e la produzione di alimenti e mangimi sintetici e il decreto legislativo che interessa il Codice sugli appalti.

Lo scopo del decreto legislativo sul Codice degli appalti è quello di velocizzare tutte le procedure necessarie.

Inoltre avrà il compito di nominare il Commissario straordinario per la siccità che avrà carica annuale per tutto il 2023. Ad annunciarlo è Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La scelta di nominare un commissario straordinario era stata avanzata i primi di marzo a seguito dell’incontro di Cabina di regia che si era tenuto proprio sul tema della siccità, e a cui avevano parte tutti i Ministri interessati, gli Enti locali e anche i rappresentanti delle varie regioni.

Inoltre si stabilirà un intervento sui poteri di Arera e sulle specifiche relative di AgCom.

Verrà poi valutato il prolungamento decennale per le concessioni su suolo pubblico per il commercio ambulante. Attualmente in Italia ci sono circa 180mila operatori che da anni contestano le norme Ue.