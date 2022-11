Nuovo codice della strada, se lo usi in auto la multa ammonta a 180 euro

Ecco cosa dice il nuovo codice della strada, una norma che nessuno poteva immaginare. Eppure se ce l’hai in auto ti fanno 180 euro di multa.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire le ultime novità del codice della strada. Sono tutti preoccupati, perché ora se ce l’hai in macchina ti fanno la multa ed è salatissima.

Nuovo codice della strada, cosa succede

Non tutti lo sanno, ma l’inflazione è arrivata a colpire anche le multe della strada. Gli aumenti hanno raggiunto picchi superiori dall’11%.

Ora gli italiani sono divisi tra coloro che denunciano la situazione e chi invece avrebbe voluto addirittura maggiori aumenti. Tra coloro che non ritengono giusto che i cittadini debbano pagare di più, emerge Simone Baldelli, che è l’ex Presidente della Commissione del Parlamento che mette in pratica inchieste in favore dei consumatori.

Il Baldelli, da anni, vuole che venga garantita la massima trasparenza ai cittadini in materia di sanzioni stradali. Ed è per questo che ha scatenato una polemica al riguardo, a cui in molti hanno risposto.

IlGiornale, ad esempio, ha voluto riportare cosa sancisce l’articolo 195 del Codice della Strada, una norma che motiva le attuali maggiorazioni.

In particolare, l’articolo stabilisce che tutte le sanzioni amministrative in denaro devono essere aggiornate ogni due anni. L’obiettivo delle modifiche è quello di adeguarsi alle variazioni stabilite dall’Istat. Tra gli indici tenuti in considerazione vi sono, in particolare, i consumi delle famiglie, accumulati nel corso dei due anni precedenti.

Ma in che modo il nuovo codice della strada cambierà completamente le carta in tavola in materie di multe in auto? Ecco che di seguito ve lo sveliamo, se siete curiosi non vi rimane che continuare a leggere il nostro articolo.

Per chi scattano 180 euro di multa

Non tutti lo sanno, ma presto verrà messa in pratica una nuova norma del codice della strada, che incastrerà tutti coloro che sono soliti portarlo in macchina.

Di cosa stiamo parlando? Naturalmente del cellulare! Tutti i possessori di dispositivi mobili, che sono la maggioranza degli italiani, dovranno infatti usare questo device in auto con grande cautela.

E’ proibito in assoluto tenerlo in mano. Chi verrà beccato dai vigili mentre lo tiene in mano, infatti, dovrà pagare circa 183 euro di multa. La norma del codice della strada in questione era già prevista, ma l’ammontare della sua multa era di circa 165 euro.

Ora, visto l’aumento dei prezzi dovuti all’inflazione crescente e l’aggiornamento del codice della strada, questa multa è aumentata di quasi 20 euro. Si tratta di un aumento spropositato se si pensa che è avvenuto soltanto nel giro di 2 anni. A questo punto sono in tantissimi a chiedersi cosa accadrà nel corso del prossimo aggiornamento, la multa arriverà o supererà i 200 euro?

Purtroppo è ancora presto per fare delle stime. Nel frattempo continuano le proteste di Baldelli, al cui coro si è aggiunto anche Matteo Salvini. Il politico, nel corso del congresso del suo partito avvenuto in un paesino in provincia di Bergamo, ha dichiarato di voler lottare contro questi aumenti.

E voi cosa ne pensate? Li trovate giusti o scorretti? Fatecelo sapere!