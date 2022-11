Messico-Polonia, probabili formazioni e statistiche

Messico e Polonia scenderanno in campo alle 17 già sapendo del risultato che sarà maturato tra Argentina ed Arabia Saudita, Lozano sfiderà Lewandowski con l’obiettivo di staccare il pass per gli ottavi di finale della competizione



La Polonia ha l’obiettivo minimo di raggiungere gli ottavi di finale del torneo per riscattarsi dalla deludente esperienza di Russia 2018.

Il cammino di Lewandowski e compagni inizia con una sfida complicata, il Messico infatti è una squadra esperta e abituata a giocare ai massimi livelli, sarà fondamentale giocare fin da subito ad alta intensità per cercare il dominio a centrocampo.

Il Messico può contare su Ochoa e Guardado, entrambi esordiranno oggi nel loro quinto mondiale in carriera.

Il peso offensivo della squadra sarà affidato ovviamente ad Hirving Lozano, protagonista di un grande inizio di stagione con la maglia del Napoli.

Nella prossima giornata il Messico affronterà l’Argentina mentre la Polonia se la vedrà con l’Arabia Saudita.

